Pausan rescate en mina Santa Fe por acumulación de agua

Más de 300 elementos de los tres órdenes de gobierno con 50 unidades continúan en el lugar, quienes llevan más de 180 horas de trabajo ininterrumpido

Durante este jueves 2 de abril, autoridades confirmaron la suspensión temporal del ingreso de brigadistas a ciertas zonas de la mina Santa Fe, como parte de un ajuste en la estrategia operativa ante las condiciones de riesgo detectadas en el sitio.

De acuerdo con los reportes más recientes, la decisión se tomó debido a la inestabilidad estructural al interior, así como a la presencia de un tapón natural de lodo y jales que dificulta el avance hacia la zona donde se encontrarían los trabajadores.

Además, el alto nivel de acumulación de agua continúa siendo uno de los principales obstáculos, por lo que Protección Civil de Sinaloa determinó priorizar trabajos técnicos antes de reanudar la búsqueda directa.

Trabajos de taponamiento y control de agua continúan

Las labores actuales se concentran en la construcción de un tapón de concreto, la canalización de agua subterránea y el reforzamiento del sistema de bombeo, con el objetivo de estabilizar la mina y reducir riesgos para el personal.

También se llevan a cabo trabajos de remoción de material y adecuación de accesos, con el fin de generar condiciones más seguras para el eventual reingreso de los equipos de rescate.

Ante los operativos desplegados para llevar a cabo el rescate de tres empleados atrapados en la mina Santa Fe, Sinaloa; el Puesto de Mando Unificado reforzó este jueves la seguridad en la zona como parte de la estrategia por las condiciones de inestabilidad registradas al interior.

Después de que las autoridades detectaran un tapón natural de rezaga y lodo en el interior de la mina, especialistas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) iniciaron la edificación de un tapón de concreto de cinco metros de dimensión para soportar la carga de agua presente en la zona.

A través de redes sociales, la Coordinación Nacional de Protección Civil compartió imágenes en donde los especialistas efectuaban estas acciones en el sitio.

Durante la madrugada, continuaron los trabajos al interior de la mina Santa Fe, en El Rosario, Sinaloa, con el ingreso de un grupo conformado por personal de @CFEmx y especialistas, fortaleciendo las acciones en sitio.



Estas labores permiten consolidar condiciones para seguir… pic.twitter.com/Mdb1R4CmYd — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) April 2, 2026

Estas labores cuentan con el objetivo de optimizar tiempos de operación, debido a que el almacenamiento cuenta con distintos puntos en los que se puede presentar algún desplazamiento que no se tenga contemplado.

Para reforzar estas operaciones, también se realizan labores de canalización de aguas subterráneas hacia el sector norte de la mina y se mantienen activas las tareas de bombeo hacia el exterior mediante la instalación de nuevas líneas de energía.

Más de 300 elementos de los tres órdenes de gobierno con 50 unidades continúan en el lugar, quienes llevan más de 180 horas de trabajo ininterrumpido para rescatar a estas personas.

Entre las corporaciones que se encuentran en el lugar se destaca la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Guardia Nacional (GN), la Secretaría de Marina (Semar) y la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), en colaboración directa con la CFE y las autoridades del Gobierno de Sinaloa.

Rescatan con vida a minero en Sinaloa; tres siguen atrapados

Luego de cinco días de intensas labores, brigadas de rescate lograron extraer con vida a uno de los trabajadores atrapados en la mina Santa Fe, tras el colapso registrado el pasado 25 de marzo.

El minero, identificado como José Alejandro Cástulo Colín, de 44 años, fue localizado y rescatado a las 00:25 horas de este lunes, después de más de 100 horas de trabajo continuo en condiciones adversas.