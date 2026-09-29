Partido Verde descarta alianza con Morena en San Luis Potosí

Con ambas fuerzas avanzando por separado, el escenario electoral potosino comienza a definirse sin una alianza entre Morena y el PVEM

El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) se encamina a competir por separado de Morena en San Luis Potosí rumbo a la elección de 2027, luego de que la senadora Ruth González Silva descartara una alianza entre ambas fuerzas.

“Con Morena, seguramente no”, respondió al ser cuestionada sobre la posibilidad de repetir la coalición en la entidad.

La postura se conoció el mismo día en que Morena confirmó que San Luis Potosí será el único estado donde no competirá en coalición.

PVEM deja abierta la posibilidad de un acuerdo con el PT

González Silva señaló que cada partido seguirá sus propios procedimientos para definir candidaturas y evitó confirmar si será ella quien encabece al PVEM.

La senadora también dejó abierta la posibilidad de un acuerdo con el PT, al señalar que primero deberá conocerse la postura de ese partido.

Por ahora, el Verde mantiene a González como uno de sus principales perfiles para la gubernatura, mientras la legisladora afirma que está concentrada en sus actividades en el Senado.

Morena designa a su coordinador estatal rumbo a 2027

Morena designó a Elí César Cervantes Rojas como coordinador estatal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional, en un proceso que el partido presentó como resultado de un consenso. Cervantes, actual titular de la Dirección Local de la SICT y exsenador suplente, encabezará los trabajos de Morena rumbo a 2027.

Con ambas fuerzas avanzando por separado, el escenario electoral potosino comienza a definirse sin una alianza entre Morena y el PVEM.