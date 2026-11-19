La mandataria mexicana participó en la sesión plenaria en Shenzhen y sostuvo encuentros con líderes internacionales como parte de su agenda en China

La presidenta Claudia Sheinbaum participó este miércoles en la reunión plenaria de la cumbre de líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), celebrada en Shenzhen, China, donde pronunció un discurso ante los jefes de Estado y representantes de las economías integrantes.

La mandataria arribó a la sede del encuentro a las 19:40 horas del centro de México, cuando en China eran las 9:40 del jueves.

A su llegada, participó en el saludo protocolario al presidente chino, Xi Jinping, y posteriormente posó junto con los demás asistentes para la fotografía oficial de la cumbre.

Concluido el acto protocolario, los mandatarios se trasladaron al salón principal para participar en la sesión plenaria, en la que cada representante expuso su posicionamiento.

El primero en intervenir fue Xi Jinping, seguido por los discursos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y del mandatario ruso, Vladimir Putin.

Como parte de su agenda en China, Sheinbaum también tiene previstas reuniones con el primer ministro de Australia, Anthony Albanese; la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, y el primer ministro de Singapur, Lawrence Wong. Al término de estos encuentros, la presidenta ofrecerá una rueda de prensa para informar sobre los resultados de su participación en la cumbre.