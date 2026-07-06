Parten buques mexicanos con ayuda humanitaria para Venezuela

Dichos víveres, entregados por el Gobierno Federal, que provienen de donaciones realizadas en diversos centros de acopio implementados en la Ciudad de México

La Secretaría de Relaciones Exteriores dio a conocer este domingo que dos embarcaciones pertenecientes a la Secretaría de Marina zarparon cargadas de más de 2 mil metros cúbicos de víveres con dirección hacia Venezuela.

El buque ARM Holbox (BAL-02), transporta un cargamento de víveres como agua embotellada, artículos de aseo personal, medicamentos e insumos médicos. Mientras que la embarcación ARM Huasteco (AMP-01), la carga consta de víveres diversos, agua embotellada, artículos de aseo personal e insumos médicos, sumando 253 metros cúbicos, con el mismo destino.

Dichos víveres, entregados por el Gobierno Federal, que provienen de donaciones realizadas en diversos centros de acopio implementados en la Ciudad de México, se concentraron en el muelle de la Administración del Sistema Portuario Nacional (ASIPONA) de Veracruz.

A través de la Primera Región Naval en Veracruz, se emplean 100 elementos navales de las Brigadas de Respuesta ante Emergencias (BRE) para el embarque, traslado vía marítima y desembarque de la carga, así como una grúa y dos montacargas.

Ambos buques zarparon con un tiempo estimado de traslado de aproximadamente seis días, los cuales se suman al avión que partió hacia Venezuela con ocho plantas de energía eléctrica.