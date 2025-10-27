Paro nacional de agricultores provocará bloqueos en México

Productores de maíz exigen precios justos y amenazan con cierres carreteros en varios estados si el gobierno no atiende sus demandas agrícolas

Agricultores de distintos estados de México anunciaron un paro nacional con bloqueos en carreteras este lunes 27 de octubre, en exigencia de un precio justo del maíz y mayores apoyos al campo mexicano. La medida busca presionar al Gobierno federal ante la falta de respuesta a sus peticiones, centradas en un precio de garantía de 7 mil 200 pesos por tonelada.

La convocatoria, difundida en redes sociales, fue impulsada por productores de Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Sonora y Sinaloa, quienes advirtieron que los cierres podrían intensificarse en los próximos días si no se logran acuerdos en la Ciudad de México.

Estados y carreteras con bloqueos este lunes

Autoridades locales prevén afectaciones parciales y totales en distintas autopistas del país. En Guanajuato, los puntos críticos anunciados incluyen:

Carretera Guadalajara–Colima

Carretera Salvatierra–Celaya, a la altura de Cañocarnes (Panales Jamaica)

Glorieta del Caballo de Hidalgo, en la carretera Acámbaro–Salvatierra

Carretera Valle de Santiago–Salamanca, frente a Jarrón Azul

Carretera Irapuato–León, a la altura del puente de Aldama

Carretera Salamanca–Celaya, a la altura de Mexicanos

Autoridades piden precaución y rutas alternas

Ante el riesgo de bloqueos, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Irapuato (SSCM) recomendó rutas alternas como Silao–Romita–Irapuato y el libramiento norponiente. También exhortó a los conductores a planear sus traslados con anticipación, mantenerse informados por medios oficiales y seguir las indicaciones de tránsito.

El movimiento del campo mexicano se ha fortalecido en las últimas semanas, luego de las protestas del 14 de octubre, cuando varios tramos federales fueron bloqueados por más de 24 horas.