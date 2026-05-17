Pareja es privada de la libertad y asesinada en Michoacan

El ataque ocurrió en el cruce de las calles Pico de Tancítaro y Sierra de Nahuatzen, en la colonia Santiaguito, una zona ubicada al norte de Morelia

Una pareja fue privada de la libertad y posteriormente asesinada en Morelia, Michoacán, luego de ser interceptada por un grupo armado mientras circulaba en una camioneta en la colonia Santiaguito.

El caso generó conmoción en la capital michoacana debido a que el secuestro ocurrió a plena luz del día y quedó registrado en cámaras de videovigilancia, donde se observa el momento en que los agresores cerraron el paso a las víctimas.

De acuerdo con los primeros reportes, el hombre y la mujer viajaban en una camioneta Ford EcoSport roja cuando fueron interceptados por sujetos armados que se desplazaban en una unidad blanca tipo Volvo.

La pareja fue interceptada en la colonia Santiaguito

El ataque ocurrió en el cruce de las calles Pico de Tancítaro y Sierra de Nahuatzen, en la colonia Santiaguito, una zona ubicada al norte de Morelia y cercana al Centro Histórico.

En las imágenes analizadas por las autoridades se aprecia cómo la camioneta blanca le cierra el paso al vehículo de la pareja. Posteriormente, varios hombres descienden armados, obligan a las víctimas a bajar y las suben por la fuerza a la unidad de los agresores.

Una de las líneas de investigación apunta a que los responsables habrían fingido ser agentes ministeriales para someter a la pareja y evitar que vecinos o automovilistas intervinieran durante el plagio.

REALMENTE IMPACTANTE ‼️



Una cámara de vigilancia captó el momento en que un grupo de sujetos armados, entre ellos al menos un sudaméricano, perpetró en la ciudad de #Morelia la privación de la libertad de una pareja que, más tarde lamentablemente, fue asesinada a balazos en la… pic.twitter.com/C0ngKuVnKr — Vigia Ciudadano (@VigiaCiudadano7) May 16, 2026

Los cuerpos fueron hallados en la Presa de Cointzio

Horas después del secuestro, los cuerpos de ambas personas fueron localizados con impactos de bala en las inmediaciones de la Presa de Cointzio, al sur de Morelia.

La zona donde fueron encontrados se encuentra a varios kilómetros del punto donde ocurrió el levantón, por lo que las autoridades revisan cámaras de vigilancia, rutas de escape y posibles vehículos relacionados con el caso.

De manera extraoficial, las víctimas han sido identificadas como Juan Manuel "N" y Mariana "N", aunque las autoridades no han confirmado públicamente sus identidades completas.

Fiscalía investiga posible disputa criminal

La Fiscalía de Michoacán abrió una carpeta de investigación por el doble homicidio y analiza la posible participación de un grupo armado vinculado a disputas del crimen organizado en la región.

Entre los indicios revisados por los investigadores se encuentra la posible participación de sujetos con acento sudamericano, detectado en los videos y testimonios recabados tras el secuestro.

Las autoridades también investigan si las víctimas o los agresores mantenían algún vínculo con grupos delincuenciales rivales, aunque hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas.