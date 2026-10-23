Panteón de Janitzio cerrará acceso a turistas en Día de Muertos

Pese a la limitante, las familias de la isla mantendrán la velación y los visitantes podrán observarla desde miradores y pasarelas

Por primera vez que se recuerde, el panteón de Janitzio, en el municipio de Pátzcuaro, Michoacán, cerrará sus puertas a los turistas el 1 y 2 de noviembre.

La medida responde a los trabajos de rehabilitación posteriores al desgajamiento ocurrido en agosto, a un costado del cementerio.

Únicamente las familias de la isla podrán ingresar para realizar la tradicional velación de sus difuntos.

Para los visitantes se habilitarán un andador panorámico, una pasarela lateral y un mirador desde donde podrán apreciar la ceremonia. También habrá altares monumentales y demostraciones de pesca en las tradicionales lanchas mariposa.

Michoacán prepara más de 700 actividades culturales, artísticas y ceremoniales en sus siete regiones turísticas, del 23 de octubre al 2 de noviembre.

Entre ellas destacan la Feria de la Catrina en Capula, el recorrido “El camino de las ánimas” en Urandén, el desfile de catrinas en Morelia y muestras gastronómicas en distintos municipios.