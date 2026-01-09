Padrón de telefonía móvil 2026: fecha límite y registro

El registro obliga a que cada línea esté vinculada a una persona física o moral identificable con el fin de dar certeza sobre quiénes usan números activos

La vinculación de líneas celulares con la identidad oficial del usuario es un mecanismo regulatorio que busca establecer mayor control sobre los números telefónicos activos en México. Este esquema tiene como finalidad reducir delitos como la extorsión, el fraude telefónico y el uso indebido de líneas anónimas, fortaleciendo la seguridad en las comunicaciones móviles.

El modelo parte de un principio claro: cada línea debe estar asociada a una persona física o moral plenamente identificable. De esta manera, se busca que las autoridades y las propias operadoras cuenten con información confiable sobre la titularidad de los números en circulación.

¿En qué consiste la vinculación de líneas celulares?

La vinculación implica que el usuario proporcione datos de identidad válidos para asociarlos directamente a su número telefónico. Este proceso no se realiza de manera centralizada por el Gobierno Federal, sino a través de las compañías de telecomunicaciones que operan en el país.

Cada operador es responsable de validar la información del titular y resguardar los datos conforme a la legislación vigente en materia de protección de datos personales.

¿Sabías que... a partir del 9 de enero y por primera vez, en México🇲🇽 contaremos con un sistema de #VinculaciónDeLíneasMóviles?



Con esta acción se pondrá fin al anonimato de quienes adquieren o utilizan tarjetas SIM para cometer delitos como fraude o extorsión.… pic.twitter.com/gXfHSW9w3d — CRTGobMX (@CRTGobMX) January 5, 2026

¿Quiénes deben realizar el registro de su línea?

El registro aplica a todas las líneas activas en México, tanto de prepago como de pospago. Esto incluye:

• Personas físicas con líneas de uso personal.

• Personas morales con líneas corporativas.

• Extranjeros con líneas activas dentro del territorio nacional.

El objetivo es evitar la existencia de números sin titular identificado, condición que ha sido utilizada de forma recurrente para actividades ilícitas.

¿Cómo se realiza la vinculación de mi celular con la compañía?

El trámite se gestiona directamente con la empresa de telefonía correspondiente, generalmente en los Centros de Atención al Cliente (CAC) a partir de este 9 de enero.

La documentación solicitada suele ser:

• Personas físicas: CURP

• Personas morales: RFC

• Extranjeros: Pasaporte vigente

Tras la validación, la línea queda formalmente asociada al titular registrado.

¿Tienes dudas sobre el proceso de #VinculaciónDeLíneasMóviles? 🤔



¡Checa esta info! 👇👇



¿Cuándo?🗓️

A partir del 9 de enero



¿Cómo?🙀

Presencial 👉Ve al centro de atención de tu operador.

En línea👉Recibirás un enlace a la Plataforma de Gestión, donde podrás realizar el alta… pic.twitter.com/MUFpekt8jE — CRTGobMX (@CRTGobMX) January 7, 2026

¿Qué ocurre si una línea no está vinculada?

Las disposiciones regulatorias contemplan la suspensión temporal del servicio para las líneas que no completen el proceso dentro de los plazos establecidos.

De manera general, una línea suspendida:

• Solo permite llamadas a servicios de emergencia.

• Mantiene acceso limitado a soporte y atención básica.

La suspensión no es definitiva. El servicio se restablece una vez que el usuario regulariza su registro.

Privacidad y protección de datos personales

Uno de los ejes del esquema es la protección de la información personal. Las bases de datos son administradas por las propias operadoras, quienes deben cumplir con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares.

El acceso a esta información por parte de autoridades solo puede darse mediante requerimientos legales formales.