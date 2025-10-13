Padres de Paloma Nicole llevarán proceso en prisión

Los argumentos presentados por los abogados fueron desestimados por el juez, quien determinó que ambos deben permanecer en el Cereso No. 1

En una audiencia extraordinaria realizada este domingo 12 de octubre ratificó la medida cautelar de prisión preventiva para Paloma Jazmín E. y Víctor Manuel G., madre y padrastro de la menor Paloma Nicole, luego de que un juez rechazara la petición de sus abogados para que pudieran llevar su proceso en libertad.

El procedimiento se llevó a cabo en el Centro de Justicia para Niñas, Niños y Adolescentes y tuvo una duración de un par de horas.

Durante la diligencia, la defensa de la pareja buscaba modificar la medida cautelar de prisión preventiva mediante la admisión de un procedimiento de amparo, lo que les habría permitido enfrentar el proceso judicial fuera del reclusorio.

Sin embargo, los argumentos presentados por los abogados fueron desestimados por el juez, quien determinó que ambos deben permanecer en el Centro de Reinserción Social No. 1.

Tras esta decisión, Paloma Jazmín E. y Víctor Manuel G. continuarán internados en el Centro de Reinserción Social No. 1 en espera del inicio de su juicio por los delitos a los que ya fueron vinculados, incluyendo omisión de cuidados, negligencia médica y usurpación de profesión.

Se prevé que las audiencias para estos delitos comiencen en enero de 2026.

Adicionalmente, se espera que en los próximos días se lleve a cabo una nueva audiencia en su contra por el presunto delito de homicidio culposo. Esta nueva diligencia está supeditada a la recepción de los resultados forenses pendientes de los restos de Paloma Nicole.