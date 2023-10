 Padrastro causa fracturas en piernas a bebé de 6 meses

Un terrible incidente ha conmocionado a la comunidad de Sinaloa, donde una bebé de apenas 6 meses de edad ha sido ingresada al Hospital Pediátrico de Sinaloa con fracturas en ambas piernas, presuntamente ocasionadas por su padrastro en su hogar en el municipio de Cósala.

De acuerdo con la información, al percatarse de lo sucedido, la madre de la bebé trasladó de inmediato llamó al número de emergencia donde la canalizaron al servicio de ambulancias local.

Al valorar la gravedad de las heridas y ver que se trataba de un problema serio, los paramédicos la canalizaron al Hospital Pediátrico de Sinaloa, en donde confirmaron las fracturas hechas por impactos contundentes.

Sol Abigail “N”, nombre de la bebé, a sus 6 meses de edad se encuentra internada recibiendo atención médica especial para que no tenga secuelas importantes que puedan afectar su desarrollo en un futuro.

Las autoridades del Hospital Pediátrico alertaron a la Fiscalía de Sinaloa sobre lo sucedido, pues la madre habría indicado que las fracturas fueron provocadas por golpes de su padrastro.

Ante esto, la dependencia se encuentra investigando para esclarecer los hechos, iniciando con los testimonios de los familiares. Hasta el momento, se desconoce si el padrastro se encuentra detenido y enfrentará cargos por su supuesta culpabilidad.

Alarman los casos de violencia infantil en México

Este trágico suceso pone de manifiesto la alarmante realidad de la violencia infantil en México. Según datos proporcionados por Save The Children México en 2021, 7 niños, niñas o adolescentes fueron víctimas de homicidio diariamente, mientras que 37 sufrieron violencia física, estadísticas que no incluyen los casos no reportados a las autoridades.

Además, las niñas y adolescentes mexicanas enfrentan una violencia específica de género, desde agresiones sexuales hasta abuso emocional, explotación sexual y trata de personas. En el año 2021, 259 niñas entre 12 y 14 años fueron rescatadas de situaciones de trabajo sexual forzado, y se registraron 9 feminicidios de menores cada día.

El informe también destaca la difícil situación de 75,500 niñas, niños y adolescentes expuestos a la migración irregular, enfrentando condiciones peligrosas que ponen en riesgo su vida, integridad y libertad. Este peligro aumenta debido al uso de la fuerza por parte de las autoridades para controlar la migración, así como la actividad criminal de organizaciones dedicadas al secuestro, trata de personas y narcotráfico, entre otros delitos.

Ante esta triste realidad, organizaciones dedicadas al desarrollo y protección de la niñez hacen un urgente llamado a las autoridades de todos los niveles de gobierno para implementar programas que prevengan, atiendan, sancionen y erradiquen todas las formas de violencia contra niñas, niños y adolescentes en el territorio nacional, sin importar su nacionalidad. La protección de los más vulnerables debe ser una prioridad absoluta en nuestra sociedad.

