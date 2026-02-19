Paciente con crisis emocional sube a viga en hospital del IMSS

Una paciente que había ingresado en días previos por una crisis emocional causó momento de terror entre personal médico y familiares en León, Guanajuato

Momentos de tensión se vivieron en un hospital del IMSS en León, Guanajuato, luego de que una paciente subiera a lo alto de una viga y amenazara con lanzarse al vacío.

El incidente ocurrió este lunes en el Hospital General Regional número 58, donde la mujer se colocó de pie sobre una estructura metálica dentro de las instalaciones, generando alarma entre personal médico y visitantes.

El momento se viralizó en redes sociales

La escena fue captada en video y difundida rápidamente en redes sociales. En las imágenes se observa a la mujer vestida con una bata color turquesa, lo que evidenciaba que se trataba de una paciente hospitalizada.

Tras activarse la alerta interna, personal del instituto puso en marcha el protocolo de respuesta ante emergencias conductuales para atender la situación.

Paciente recibía atención por crisis emocional

Más tarde, la institución informó mediante un comunicado que la paciente se encontraba internada en el área de Urgencias bajo supervisión médica, luego de haber ingresado días antes por un cuadro de crisis emocional. Durante su estancia contaba con el acompañamiento de un familiar.

Al percatarse de su ausencia en el área asignada, personal médico y de seguridad activó el protocolo correspondiente y, de manera preventiva, se notificó a Protección Civil, Bomberos y a la Policía Municipal.

Gracias a la intervención oportuna del equipo especializado del hospital y al respaldo de las autoridades, la situación fue controlada sin que se registraran lesiones. Posteriormente, la paciente fue canalizada al servicio correspondiente para continuar con su atención médica.

¿Qué son las crisis emocionales?

Las crisis emocionales son episodios de intensa alteración psicológica que pueden manifestarse con ansiedad extrema, desesperación, confusión, impulsividad o conductas de riesgo. Suelen estar relacionadas con situaciones de estrés agudo, trastornos del estado de ánimo u otros padecimientos de salud mental.

Especialistas señalan que la atención oportuna, el acompañamiento familiar y el acceso a servicios de salud mental son fundamentales para prevenir complicaciones. Ante señales de alarma, es importante buscar ayuda profesional inmediata y activar los protocolos de emergencia correspondientes.