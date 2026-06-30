Organiza CDMX concierto gratis tras partido México vs Ecuador

El objetivo es ofrecer espacios de convivencia y entretenimiento para quienes deseen vivir el ambiente de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

La Ciudad de México prepara una celebración especial para las y los aficionados que seguirán el encuentro entre México y Ecuador. La jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, anunció la instalación de nuevos espacios con pantallas gigantes y conciertos gratuitos que se realizarán al término del partido correspondiente a la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

La estrategia busca extender el ambiente festivo más allá de las zonas de transmisión del encuentro, permitiendo que miles de personas disfruten de actividades musicales en distintos puntos del Centro de la capital una vez que concluya el compromiso de la Selección Mexicana.

A través de redes sociales, la mandataria capitalina informó que se habilitarán espacios para que la ciudadanía pueda reunirse a ver el partido y posteriormente participar en los festejos programados.

¿Quiénes estarán en los conciertos gratuitos tras el partido?

En una las sedes confirmadas se presentará Grupo Cañaveral, agrupación de cumbia mexicana fundada en 1995 y reconocida por mantener vigente este género musical.

En otro de los escenarios actuará Los Cuisillos, agrupación originaria de Jalisco que ha destacado dentro de la música regional mexicana.

Además, recibirán a Triciclo Circus Band, proyecto musical conocido por fusionar ritmos como folk, tango, ska y otros géneros internacionales.

¿A qué hora comenzarían los festejos?

El partido entre México y Ecuador está programado para disputarse el martes 30 de junio a las 19:00 horas en la Ciudad de México. Aunque las autoridades no han confirmado una hora exacta para el inicio de los conciertos, se prevé que las presentaciones comiencen una vez concluido el encuentro.

Tomando como referencia la duración habitual de un partido de futbol, las actividades musicales podrían arrancar después de las 21:00 horas, dependiendo del desarrollo del juego.

Con esta iniciativa, el Gobierno de la Ciudad de México busca ofrecer espacios de convivencia y entretenimiento para quienes deseen vivir el ambiente de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ más allá de los estadios y las zonas de transmisión.