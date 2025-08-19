Ordenan liberación de 'Lord Pádel' tras detención por riña

Un juez ordenó libertad para Alejandro 'N', conocido como 'Lord Pádel', quien había sido ingresado al penal de Barrientos tras agredir a un instructor

Un juez de control ordenó la inmediata libertad de Alejandro "N", conocido como "Lord Pádel", quien había sido ingresado al penal de Barrientos tras agredir a un instructor identificado como Israel Morales, en un club de pádel en Atizapán de Zaragoza.

Tanto Lord Pádel como Othon "N" podrán llevar la primera audiencia en libertad debido a un amparo, sin embargo, este excluye a su esposa Karla Alejandra "N" y su hijo Germán "N", los cuales permanecerán en el penal.

Cabe recordar que Alejandro "N" y sus acompañantes fueron detenidos el jueves en Cancún, Quintana Roo, tras regresar de un viaje a Florida y Alemania. Durante su aprehensión, presentaron copia de un presunto amparo que finalmente no tuvo efecto, por lo que fueron trasladados al penal de Tlalnepantla.

La agresión, captada en video, fue registrada el 19 de julio. En las imágenes se observa cómo Alejandro "N", acompañado de su hijo y tres escoltas golpea al instructor.

La fiscalía informó que los implicados eran investigados por el delito de homicidio calificado en grado de tentativa.