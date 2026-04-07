Ordenan a Profeco operativos para supervisar precios de gasolina

El Gobierno federal inició operativos en gasolineras para frenar abusos en precios de combustibles. Profeco vigilará el cumplimiento del acuerdo de $24 pesos

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ordenó el arranque inmediato de operativos a nivel nacional para supervisar los precios de los combustibles, en respuesta a incrementos detectados en algunas estaciones de servicio.

La medida, ejecutada por la Procuraduría Federal del Consumidor, busca garantizar que se respete el acuerdo con gasolineros para mantener el precio de la gasolina magna por debajo de los $24 pesos por litro.

Arranca vigilancia en todo el país

Desde Palacio Nacional, la mandataria fue clara al advertir que no se tolerarán aumentos injustificados en los precios.

“Le pedí desde ayer a la Profeco que a partir de hoy estén revisando todas las gasolineras; que en efecto no aumente el precio de la gasolina magna”, afirmó.

Sheinbaum subrayó que existen apoyos fiscales suficientes para evitar alzas, por lo que no hay justificación para incrementos.

“No tienen razón los gasolineros de por qué aumentar, ninguna… no podemos permitir que se pasen”, sentenció.

Subsidio e incentivos para contener precios

El gobierno federal ha aplicado un esquema de estímulos al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios para amortiguar el impacto del encarecimiento internacional del petróleo.

De acuerdo con la jefa del Ejecutivo, este subsidio representa una pérdida recaudatoria cercana a los $5 mil millones de pesos semanales.

“Estamos dando este apoyo a las familias mexicanas para que la gasolina no aumente de precio”, explicó.

Además, existe un acuerdo “voluntario” con distribuidores para que mantengan un margen de ganancia de aproximadamente dos pesos por litro.

El contexto global ha complicado la estabilidad de los combustibles, con el precio del crudo en ascenso por tensiones geopolíticas, especialmente en Medio Oriente.

Sheinbaum detalló que, sin estos apoyos, el precio real de la gasolina podría alcanzar hasta $33 pesos por litro.

En el caso del diésel, se busca mantenerlo en torno a $28.28 pesos, aunque reconoció que sigue elevado.

“Estamos viendo si podemos hacer un esfuerzo adicional para compensar todavía más el precio del diésel”, indicó.

Profeco exhibirá abusos

Por su parte, el titular de Profeco, Iván Escalante, informó que el monitoreo será más amplio y constante para identificar a estaciones que incumplan.

“Los precios que sigue manejando Pemex prácticamente son los mismos, entonces no tienen argumentos para incrementar los precios”, aseguró.

Detalló que el precio promedio de la gasolina regular se ubicó la semana pasada en 23.70 pesos por litro, aunque se detectaron casos por encima del acuerdo, como estaciones que venden hasta en 24.99 pesos.

⛽️ De acuerdo con el seguimiento a la Estrategia Nacional para Promover la Estabilización del Precio de la Gasolina regular, esta semana detectamos el precio más justo del litro de combustible en 23.26 pesos.

📍 Utilicen el localizador de estaciones de servicio para hacer un… pic.twitter.com/gnDFMWqtJK — Iván Escalante (@ivan_escalante) April 6, 2026

Regiones con irregularidades

Aunque en estados como Sonora, Durango, Guanajuato, Tamaulipas, Chiapas, Puebla y Yucatán se reportan precios dentro de márgenes razonables, otras entidades presentan aumentos.

Entre ellas destacan Aguascalientes, Querétaro, Sinaloa, Coahuila, Oaxaca y Veracruz, donde se han detectado márgenes superiores a los dos pesos por litro.

Por ahora, las sanciones aún están en análisis, pero Profeco comenzará con medidas de advertencia visibles para los consumidores.

Sheinbaum reiteró que no permitirá abusos, especialmente cuando existen mecanismos para contener los precios.

Finalmente, la titular del Poder Ejecutivo Federal reafirmó que México mantendrá su postura de buscar estabilidad económica interna, al tiempo que aboga por soluciones pacíficas ante los conflictos internacionales que impactan los mercados energéticos.