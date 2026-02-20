Ordena Sheinbaum investigar caso de tamales con fentanilo

La mandataria pidió investigar la presunta intoxicación de menores con tamales en Puebla y ordenó peritajes para confirmar cómo llegó al alimento

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo instruyó abrir una investigación tras el reporte de menores intoxicados presuntamente por tamales contaminados con fentanilo en Huauchinango, en el estado de Puebla.

Durante la conferencia matutina, la mandataria explicó que el tema fue revisado en el Gabinete de Seguridad y que solicitó la intervención de la Fiscalía y autoridades sanitarias para verificar los hechos.

“Primero hay que averiguar si realmente fue fentanilo; segundo, cómo llegó a ese alimento; y tercero, las investigaciones que tengan que proceder”, señaló.

Siete menores hospitalizados

El caso se originó tras el ingreso de siete niños, de entre 2 y 11 años, al Hospital General de la zona con síntomas de intoxicación alimentaria después de consumir tamales adquiridos en la vía pública.

Seis de los pacientes fueron dados de alta tras evolucionar favorablemente, sin embargo una menor de 10 años permanece hospitalizada bajo observación luego de que estudios toxicológicos detectaran presencia de fentanilo.

Autoridades estatales notificaron a instancias de procuración de justicia para determinar responsabilidades.

Por su parte, Sheinbaum insistió en que no se confirmará la versión hasta contar con resultados periciales. Subrayó que el fentanilo es altamente tóxico y que pequeñas cantidades pueden provocar consecuencias graves.

“Hasta que no tengamos más información, no podemos afirmar nada”, sostuvo.

Además, indicó que la información inicial provino de autoridades locales y que el Gobierno federal dará seguimiento técnico antes de fijar una postura definitiva.

Consumo bajo en México

En el mismo contexto, la mandataria aseguró que el consumo de fentanilo en México se mantiene en niveles bajos respecto a otros países.

Citó datos del Instituto Nacional de Salud Pública que reportan una prevalencia mínima de uso no médico: 0.2% alguna vez en la vida y 0.1% en el último año.

La titular del Poder Ejecutivo Federal, atribuyó esta tendencia a campañas preventivas y a la vigilancia sanitaria.