Ordena EUA a 'El Mayo' entregar $15 mil millones tras sentencia

La corte de Nueva York fijó las condiciones para el decomiso, autorizó rastrear bienes y mantuvo vigente la obligación incluso ante una quiebra

Después de que se diera a conocer que Ismael "El Mayo" Zambada recibió cadena perpetua en Estados Unidos, la corte federal del Distrito Este de Nueva York estableció las condiciones bajo las cuales deberá entregar $15,000 millones de dólares al gobierno de dicho país.

De acuerdo con una orden de decomiso dictada tras su sentencia, firmada por el juez Brian Cogan, el pago deberá completarse antes de que la resolución quede firme.

El documento no establece un plazo específico para cumplir con la obligación.

La resolución indica que los recursos únicamente podrán entregarse mediante giro postal o cheque bancario certificado u oficial, emitido a nombre del Servicio de Alguaciles de Estados Unidos (US Marshals Service), con los números del expediente penal anotados en el instrumento de pago.

Además, los fondos deberán enviarse por servicio de entrega nocturna a la Sección de Decomiso de Activos de la Oficina del Fiscal Federal del Distrito Este de Nueva York, conforme a las instrucciones establecidas por la corte.

Autoridades podrán rastrear sus bienes

La orden también autoriza al fiscal general de EUA, o a la persona que éste designe, a realizar todas las diligencias de investigación patrimonial que considere necesarias para localizar bienes susceptibles de decomiso.

Asimismo, "El Mayo" Zambada quedó obligado a firmar toda la documentación requerida para transferir la propiedad de cualquier activo al gobierno federal estadounidense.

Decomiso permanecerá vigente incluso en caso de quiebra

El documento establece que el acusado no podrá impugnar el decomiso mediante procedimientos administrativos o judiciales, ya sean civiles o penales, ni apoyar a terceros que intenten hacerlo.

La resolución también precisa que los $15,000 millones de dólares no constituyen una multa, sanción o restitución por pérdidas, por lo que la obligación subsistirá incluso en caso de quiebra del acusado o de sus herederos, administradores, cesionarios o causahabientes.

Finalmente, la orden señala que el decomiso adquirirá carácter definitivo al integrarse formalmente a la sentencia, mientras que el juez Brian Cogan conservará jurisdicción para hacer cumplir o modificar sus términos cuando sea necesario.