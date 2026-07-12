Operativos serán permanentes en Uruapan: Grecia Quiroz

La alcaldesa de Uruapan afirmó que los operativos de seguridad serán permanentes y coordinados con la Policía Municipal, Ejército y Guardia Nacional

La alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, informó que los operativos de seguridad en el municipio se realizarán de forma permanente y en coordinación con la Policía Municipal, el Ejército y la Guardia Nacional, con el objetivo de fortalecer la vigilancia y mejorar las condiciones de seguridad.

La edil señaló que estas acciones se reforzarán conforme aumente el estado de fuerza de la corporación municipal y destacó la disposición de las autoridades federales para trabajar de manera conjunta.

Trabajo coordinado entre corporaciones

Quiroz explicó que durante la última semana sostuvo reuniones con los mandos militares responsables de la región, con quienes acordó mantener una coordinación estrecha para atender las necesidades del municipio.

Precisó que los operativos son encabezados principalmente por la Policía Municipal, la Guardia Nacional y el Ejército, aunque aclaró que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana también participa en las estrategias de vigilancia, principalmente en las entradas y salidas de Uruapan.

La presidenta municipal subrayó que la suma de esfuerzos entre los distintos cuerpos de seguridad es fundamental para lograr resultados en beneficio de la población.

Supervisará personalmente las acciones

Grecia Quiroz aseguró que acompañará y supervisará personalmente los operativos de seguridad, al considerar que su presencia representa un compromiso con la ciudadanía.

La alcaldesa sostuvo que su participación no busca imitar el estilo del exalcalde Carlos Manzo y enfatizó que "no habrá otro Carlos Manzo", ya que cada administración tiene su propia forma de trabajar.

Indicó que su decisión responde a la responsabilidad de contribuir directamente a que las condiciones de seguridad mejoren, por lo que continuará acompañando a los elementos de seguridad en estas labores cuando sea necesario.