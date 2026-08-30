Operativo por aire y tierra libera a taxista en Cuernavaca

Un taxista privado de la libertad en Cuernavaca fue liberado tras un operativo terrestre y aéreo de fuerzas policiales y federales

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Un taxista fue localizado con vida y liberado este sábado 29 de agosto, luego de que fuera privado ilegalmente de la libertad en la colonia Nueva Santa María, en Cuernavaca, Morelos.

Los primeros reportes indican que el hecho ocurrió cerca de las 09:00 horas, en el cruce de las calles Tabachín y Genoveva, a la altura de la base de la Ruta 5.

Helicóptero de la SSPC se suma a la búsqueda

La privación de la libertad provocó una movilización de corporaciones de seguridad municipales, estatales y federales, que desplegaron unidades por tierra para ubicar al trabajador del volante.

Al operativo también se incorporó un helicóptero de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), que realizó sobrevuelos en la zona de Subida a Chalma.

Tras el despliegue de las fuerzas de seguridad, los responsables liberaron al taxista, quien fue localizado con vida.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas por estos hechos. Se espera que en las próximas horas se den a conocer mayores detalles sobre la privación ilegal de la libertad y el operativo que permitió la liberación.