Los detenidos fueron identificados como Cristian Ulises “N”, de 31 años; José María “N”, de 28; Hirán Armando “N”, de 36, y Adán “N”, de 46 años

Dos exintegrantes de la Policía Municipal de Playas de Rosarito figuran entre los cuatro hombres detenidos durante un operativo en el que fueron aseguradas seis armas de fuego, chalecos balísticos y más de un kilogramo de presunta marihuana. Los detenidos son investigados por su posible pertenencia a una célula criminal que opera en el municipio bajacaliforniano.

La intervención ocurrió alrededor de las 22:58 horas del domingo 22 de noviembre, sobre la calle Valentín Ruiz Pimentel, en la colonia Lucio Blanco, como parte del operativo “Rosarito Seguro”.

Agentes de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC), con apoyo de Defensa, Marina y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal, interceptaron una camioneta Chevrolet Tahoe blanca en la que viajaban los cuatro hombres.

Dos detenidos pertenecieron a la Policía Municipal

Los detenidos fueron identificados como Cristian Ulises “N”, de 31 años; José María “N”, de 28; Hirán Armando “N”, de 36, y Adán “N”, de 46 años.

De acuerdo con los registros proporcionados por las autoridades, Cristian Ulises y Adán formaron parte de la Policía Municipal de Playas de Rosarito. Los otros dos hombres también quedaron bajo investigación tras la revisión del vehículo.

La información preliminar señala que podrían integrar una célula delictiva con presencia en la zona. Fuentes policiales los relacionan con el Cártel de Sinaloa; sin embargo, ese presunto vínculo deberá ser esclarecido mediante las investigaciones ministeriales.

Aseguran seis armas y equipo balístico

Durante la inspección, los agentes localizaron un arma tipo Uzi, un revólver, dos pistolas, un arma larga semiautomática equipada con mira telescópica y una escopeta.

El aseguramiento incluyó ocho cargadores, 28 cartuchos útiles y dos chalecos balísticos, además de un paquete con hierba verde y seca con características de marihuana, cuyo peso aproximado fue de 1,093 gramos.

La camioneta también quedó asegurada como parte de los indicios relacionados con el caso.

FGR determinará la situación jurídica de los cuatro hombres

Los detenidos, el armamento, el equipo balístico, la presunta droga y el vehículo fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República en Tijuana.

La autoridad ministerial deberá establecer las responsabilidades individuales y verificar la posible relación de los hombres con la estructura criminal señalada. Hasta la información disponible este lunes 23 de noviembre, no se había anunciado una resolución de vinculación a proceso.