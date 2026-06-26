Operativo en Escuinapa deja captura de líder criminal

Fuerzas federales y estatales detuvieron a un presunto líder criminal en Escuinapa tras un operativo que provocó enfrentamientos y bloqueos

Un amplio operativo de seguridad desplegado este jueves en el municipio de Escuinapa, Sinaloa, culminó con la detención de un presunto líder de la delincuencia organizada que operaba en la zona sur de la entidad, informó la Secretaría de Seguridad Pública estatal.

Trasciende que fue capturado Misael Guerrero Pérez, alias "El Güero Pin", jefe de plaza de Los Chapitos en el sur de Sinaloa y objetivo prioritario para las autoridades locales y federales, sin embargo, aún no existe comunicado oficial que lo confirme.

Las acciones se desarrollaron principalmente en la sindicatura de Isla del Bosque, donde habitantes reportaron detonaciones de arma de fuego y diversas situaciones de riesgo que obligaron a numerosas familias a permanecer resguardadas en sus viviendas.

Durante la jornada también se registraron bloqueos en distintos accesos a la zona mediante la quema de vehículos, en medio de la movilización de corporaciones de seguridad federales y estatales.

Participaron fuerzas federales y estatales

La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa confirmó que la captura fue resultado de un operativo interinstitucional en el que participaron elementos del Ejército Mexicano, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Policía Estatal Preventiva.

Aunque las autoridades describieron al detenido como un líder relevante de la delincuencia organizada con presencia en el sur del estado, hasta el momento no han dado a conocer su identidad ni la organización criminal con la que presuntamente estaría relacionado.

La dependencia estatal informó que, tras la intervención, la situación quedó bajo control y se mantuvo vigilancia en diversos puntos del municipio para reforzar la seguridad.

Exhortan a la población a mantenerse informada

A través de un comunicado, la SSP llamó a la ciudadanía a mantenerse atenta a la información difundida por medios oficiales y a seguir las recomendaciones emitidas por las autoridades.

La #SSPSinaloa informa que, este jueves 25 de junio de 2026 se llevó a cabo un operativo interinstitucional, en el que fue detenido, en el municipio de Escuinapa, un líder relevante de la delincuencia organizada que operaba en la zona sur del estado.



El Grupo Interinstitucional,… — Seguridad Pública Sinaloa (@sspsinaloa1) June 25, 2026

Asimismo, recordó a la población que cualquier situación de emergencia puede reportarse al número 911, mientras que las denuncias anónimas pueden realizarse mediante el 089.

La detención se produce en el contexto de los operativos permanentes que mantienen las fuerzas de seguridad en distintos municipios de Sinaloa como parte de las acciones dirigidas al combate de grupos de la delincuencia organizada.