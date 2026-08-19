Operativo en Colima deja dos abatidos y asegura arsenal

Un operativo coordinado en la colonia Los Ángeles, en la ciudad de Colima, dejó como resultado la muerte de dos presuntos integrantes de un grupo criminal y el aseguramiento de un importante arsenal, informó la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad.

En el despliegue participaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Colima, la Secretaría de Marina y la Fiscalía General del Estado (FGE).

Operativo conjunto de SSPC Colima, Marina y FGE permite el aseguramiento de más de 2,500 cartuchos, armas, granadas, equipo táctico y droga



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La Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad de Colima informa que acciones coordinadas… pic.twitter.com/7zGEHbptUR — Gobierno Colima (@gobiernocolima) August 18, 2026

De acuerdo con el reporte oficial, durante las acciones los agentes fueron atacados y repelieron la agresión. Los dos presuntos atacantes murieron en el enfrentamiento, mientras que ningún elemento de las corporaciones resultó lesionado.

Localizan restos humanos durante el operativo

Durante las diligencias, las autoridades también localizaron restos humanos en la zona. Hasta el momento se desconoce su identidad y las circunstancias en las que ocurrió la muerte.

La Fiscalía estatal será la encargada de determinar estos datos mediante investigaciones y estudios periciales.

Hallan placas que podrían estar relacionadas con un homicidio

Entre los indicios asegurados se encontraron seis placas de circulación de distintos estados. Una de ellas podría tener relevancia para esclarecer el homicidio de Efraín Medina Valenzuela, quien se desempeñó como asesor y director de Inteligencia de la Secretaría de Seguridad Pública de Colima durante la administración estatal anterior.

Medina fue asesinado el 15 de diciembre de 2025. Según información de inteligencia de las corporaciones, una de las placas estaría presuntamente relacionada con ese crimen.

La FGE analizará el indicio para establecer su procedencia y determinar si existe alguna relación con ese homicidio u otros hechos delictivos ocurridos en la entidad.

Aseguran más de 2 mil 500 cartuchos y granadas

El operativo permitió decomisar más de 2 mil 500 cartuchos de diferentes calibres para armas largas y cortas, además de aproximadamente 25 cargadores para fusiles AK-47 y otros 60 cargadores para calibre 5.56.

También fueron aseguradas cinco armas cortas calibre 9 milímetros, dos de ellas localizadas junto a los presuntos delincuentes abatidos, así como dos granadas de fragmentación.

Encuentran distintivos del CJNG y presunta droga

Las autoridades decomisaron además chalecos portaplacas, equipo táctico y aparatos de comunicación. Entre los objetos encontrados había 20 distintivos con las siglas y leyendas del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Durante las acciones también fueron localizados varios paquetes con hierba verde con características similares a la mariguana, cuya naturaleza deberá ser determinada mediante los análisis correspondientes.

Todo el material asegurado quedó a disposición de la autoridad ministerial, que continuará con las investigaciones para determinar su procedencia y posible relación con otros delitos.

La Mesa de Coordinación Estatal señaló que los indicios recuperados podrían contribuir a establecer nuevas líneas de investigación sobre hechos de alto impacto registrados en Colima, particularmente mediante el análisis de las placas vehiculares y demás objetos asegurados.