ONG reclama a SpaceX por basura espacial en el Golfo de México

Conibio Global, una organización no gubernamental mexicana, compartió en sus redes sociales una manifestación que realizó en aguas del Golfo de México, para denunciar que SpaceX, compañía espacial de Elon Musk, se haga cargo por toda la basura que ha generado en esta zona.

De acuerdo con miembros de esta ONG, durante sus campañas de limpieza en el lado mexicano del Golfo, retiraron más de dos toneladas de basura espacial, en la que se encuentra tanques de propulsión, cilindros, sistemas eléctricos y múltiples fragmentos.

Todo esto se ha realizado principalmente en playa Bagdad, ubicada en el municipio de Matamoros, Tamaulipas; donde a lo largo de 40 kilómetros se localizaron estos desechos, varios de estos arrastrados por la corriente desde Estados Unidos.

Aunado a la contaminación que se genera por poner en el mar estos artefactos, los activistas denunciaron que la fauna también se ve afectada, pues hay ejemplares que mueren a causa de la caída de estas parte de cohetes o las explosiones.

Para recordar a toda la vida marina que ha perecido a causa de estas acciones, encendieron bengalas ecológicas hechas con harina y pintura para pastel, mediante las que representaron la sangre derramada en el mar.

Conibio Global es conocido por sus labores de preservación de playa Bagdad, una de las más recientes fue la campaña junto a la Secretaría de Marina para retirar letreros de una supuesta "playa privada" que gente de Estados Unidos colocó arbitrariamente para adueñarse de un segmento de a costa.