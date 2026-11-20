A partir de esta distinción internacional, el estado representará a México en la Séptima Escuela Mundial sobre Salud de Refugiados y Migrantes

La Organización Mundial de la Salud (OMS) otorgó un reconocimiento al Gobierno de Sonora por el desempeño del Centro Coordinador de Salud para el Bienestar (Cecosabi), una plataforma que ha brindado atención a mil cinco personas en situación de movilidad.

A partir de esta distinción internacional, el estado representará a México en la Séptima Escuela Mundial sobre Salud de Refugiados y Migrantes, programada del 23 al 27 de noviembre en Madrid, España.

Herramientas digitales y canalización oportuna

El gobernador Alfonso Durazo Montaño informó que la OMS distinguió el uso de herramientas digitales orientadas a garantizar el acceso sanitario digno y oportuno a personas refugiadas y migrantes.

Al explicar cómo opera la plataforma, el mandatario estatal señaló que el mecanismo busca evitar que las y los usuarios recorran distintos centros médicos sin certeza de atención:

"Este centro tiene por objetivo coordinar todos los servicios de salud, quien tiene necesidad de un servicio de salud llama a este centro, y en lugar de andar buscando de centro en centro el lugar en el que lo van a atender, el Cecosabi lo canaliza a aquel centro que optimiza las condiciones ya sea por distancia, por tiempo de espera, etcétera", expresó Durazo Montaño.

Servicios clínicos y apoyo social

De acuerdo con los datos reportados, de las mil cinco personas atendidas a través del Cecosabi, 938 recibieron servicios clínicos y 67 obtuvieron apoyo social y de bienestar.

El secretario de Salud estatal, José Luis Alomía Zegarra, detalló que entre las atenciones más frecuentes se encuentran consultas generales y especializadas, estudios diagnósticos, medicamentos e insumos médicos. Asimismo, se ha brindado entrega de sillas de ruedas y despensas, además de gestión de documentos, traslados y canalizaciones.

Con su próxima participación en Madrid, el gobierno de Sonora expondrá ante delegaciones de otros países los alcances de este modelo de atención en salud pública.