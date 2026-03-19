Omar García Harfuch tiene reunión bilateral con director del FBI

En este encuentro celebrado en Washington se habló sobre la cooperación binacional para mejorar la seguridad, pero siempre respetando la soberanía nacional

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, celebró este miércoles una reunión con el director del Buró Federal de Investigaciones (FBI por sus siglas en inglés), Kash Patel.

Durante este encuentro celebrado en Washington se habló sobre la cooperación binacional para mejorar la seguridad, pero siempre respetando la soberanía nacional y reconociendo la responsabilidad compartida en ese rubro.

Gracias al intercambio de información entre ambos entes de seguridad, el secretario afirmó que se lograron varias capturas de alto perfil para ambos países.

FGR arresta a siete hombres con órdenes de extradición a EUA

En un operativo de alto impacto coordinado con agencias internacionales, la Fiscalía General de la República (FGR) cumplimentó la detención con fines de extradición de siete ciudadanos mexicanos vinculados a delitos graves que van desde el narcotráfico internacional hasta el abuso sexual de menores y homicidio.

Las capturas son el resultado de un intercambio estratégico de inteligencia con la Interpol y autoridades estadounidenses, permitiendo la ubicación de los sospechosos en diversos estados de la República Mexicana.

Entre las detenciones más destacadas figura la de Genaro “N”, capturado en Baja California. Según el comunicado de la FGR, el sujeto es identificado como un líder criminal trasnacional responsable de coordinar la logística de distribución de drogas hacia San Diego, California. Se le atribuye el control de vías terrestres y la operación de túneles fronterizos para el trasiego de narcóticos.

Como resultado del intercambio de información con agencias internacionales, la #FGR, con apoyo del Gabinete de Seguridad, detuvo a siete personas requeridas por distintas Cortes de los #EUA. En todos los casos, el trabajo de la Unidad de Asuntos Policiales Internacionales e… pic.twitter.com/8fJx13wmkD — FGR México (@FGRMexico) March 18, 2026

En un caso similar, Gilberto “N” fue arrestado en Mexicali, requerido por la Corte del Distrito Sur de Nueva York por la importación masiva de cocaína y fentanilo, mientras que Noé “N”, rastreado por la DEA, fue ubicado en Piedras Negras, Coahuila.

La cooperación bilateral también permitió el arresto de sujetos prófugos por delitos violentos: