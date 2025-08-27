Olvidan a niño tras su fiesta de cumpleaños y muere en alberca

En un jardín-terraza celebraban el cumpleaños del pequeño Tiago de dos años de edad, pero en un aparente descuido, los padres se retiraron a la casa

Una tragedia enlutó a una familia en Ciudad Juárez, Chihuahua, después de que un niño de dos años murió ahogado en la alberca el día de su cumpleaños.

Los hechos se registraron en la terraza "Jardín de Eventos Alexa" ubicada en la colonia Revolución Mexicana.

En el sitio celebraban el cumpleaños del pequeño Tiago, pero en un aparente descuido, los padres se retiraron a la casa; sin embargo, después de no encontrarlo en dos horas regresaron a la terraza, en donde encontraron al menor flotando en la alberca.

El pequeño fue trasladado a las instalaciones de la Cruz Roja, donde un médico confirmó que ya no contaba con signos vitales.

Las autoridades tomaron conocimiento del caso y realizan las investigaciones correspondientes para esclarecer las circunstancias en que se dio el fallecimiento.

El titular de Protección Civil Municipal, Sergio Rodríguez, informó que los dueños de la terraza fueron llamados a comparecer y mostrar los documentos para la operación de la terraza-jardín, la cual aparentemente no contaba con salvavidas, indicó.

Los dueños de la terraza podrían recibir una sanción económica elevada por la falta de la documentación, aparte de la clausura.

