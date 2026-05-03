Ola de calor en Veracruz deja a cuatro personas sin vida

Entre las personas fallecidas se encuentra un líder sindical, después de participar en una marcha por el Día del Trabajo en Coatzacoalcos.

La intensa ola de calor en Veracruz ha comenzado a cobrar víctimas, luego de que en menos de 24 horas se reportaran nuevas muertes por golpe de calor en municipios del sur del estado.

De acuerdo con reportes oficiales, ya suman cuatro personas fallecidas en las últimas semanas a causa de las altas temperaturas, que han afectado principalmente a trabajadores expuestos durante largos periodos al sol.

¿Dónde ocurrieron las muertes por calor?

Los casos más recientes se registraron en la zona sur de Veracruz, donde dos personas murieron en un solo día tras presentar síntomas asociados al golpe de calor, como deshidratación y colapso físico.

Las autoridades indicaron que las víctimas realizaban actividades al aire libre cuando comenzaron a sentirse mal, lo que agravó su condición debido a las temperaturas extremas.

¿Quiénes murieron por el calor en Veracruz y cómo ocurrieron los casos?

Juan Manuel, secretario general de la Sección 27 del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana (STRM) en Coatzacoalcos, murió tras participar en la marcha del Día del Trabajo bajo exposición prolongada a altas temperaturas. Luego de recorrer calles y asistir a un mitin, comenzó a sentirse mal y fue trasladado al IMSS, donde falleció minutos después.

En otro caso, Raúl Jiménez Basurto, operador de maquinaria pesada, se desvaneció en la vía pública en Isla mientras se dirigía a su trabajo. Pese a la atención de emergencia, se confirmó su muerte en el sitio.

¿Qué está provocando estas muertes?

Las altas temperaturas derivadas de la onda de calor han generado condiciones extremas en la entidad, con exposición prolongada al sol como uno de los principales factores de riesgo para la población.

En distintas regiones del país, incluyendo Veracruz, se han registrado temperaturas que superan los 40 grados Celsius, lo que incrementa la probabilidad de golpes de calor y otras afectaciones a la salud.