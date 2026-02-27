Ofrecen recompensa millonaria por captura de capos de Sinaloa

El gobierno de Estados Unidos afirma que los hermanos son de los principales responsables del tráfico de fentanilo hacia ese país

Menos de una semana después del operativo que derivó en el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho" el Departamento de Estado de Estados Unidos anunció que ofrece recompensa de hasta $5 millones de dólares por información que lleve a la captura de varios capos del Cártel de Sinaloa.

Los objetivos son René Arzate García, alias "La Rana" y Alfonso Arzate García, alias "Aquiles", pues están considerados como los jefes de plaza en Tijuana, ciudad que colinda con el país vecino, donde el cártel está catalogado como grupo terrorista.

Además, ambos enfrentan acusaciones de narcotráfico en California desde 2014, por lo que la DEA concentrará sus esfuerzos en capturarlos.

El gobierno de Estados Unidos afirma que los hermanos son de los principales responsables del tráfico de fentanilo hacia ese país, el cual, según ha declarado el presidente Donald Trump, generó una crisis de opioides en el país.