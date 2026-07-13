Ofrecen hasta 1 mdp por reos fugados en Hermosillo

La Fiscalía de Sonora ofrece hasta un millón de pesos por información que permita capturar a los tres internos fugados del Cereso 2 de Hermosillo

La Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) de Sonora emitió fichas de búsqueda y anunció una recompensa de hasta un millón de pesos por cada uno de los tres internos que escaparon del Centro de Reinserción Social (Cereso) número 2 de Hermosillo.

La medida fue dada a conocer más de 24 horas después de la evasión, con el propósito de obtener información que permita localizar y detener a los prófugos.

Identifican a los tres internos evadidos

Los hombres buscados fueron identificados como Francisco Manuel Romero Carranza, alias "El Meny"; Omar Milán Tena, conocido como "El Mike" o "Myke"; y Paul Alexis Téllez Olguín, alias "El Güero".

La Fiscalía publicó sus fotografías, nombres, alias y los delitos por los que permanecían recluidos en el penal, considerado uno de los principales centros penitenciarios de Sonora.

Recompensa por información útil

La dependencia estatal informó que el incentivo económico será entregado a quien aporte información eficiente, veraz, precisa y oportuna que conduzca a la ubicación y captura de cualquiera de los tres fugitivos.

Asimismo, indicó que las denuncias pueden realizarse de forma confidencial a través de las líneas telefónicas habilitadas por la institución.

Los delitos que enfrentaban

Según las fichas de búsqueda, Omar Milán Tena enfrentaba procesos por asociación delictuosa, homicidio calificado con ventaja en grado de tentativa contra dos personas y delitos contra la salud en la modalidad de narcomenudeo.

Francisco Manuel Romero Carranza era procesado por asociación delictuosa, corrupción de menores, homicidio calificado en grado de tentativa en perjuicio de cinco personas, privación ilegal de la libertad, secuestro agravado y delitos contra la salud.

En tanto, Paul Alexis Téllez Olguín permanecía recluido por homicidio calificado con premeditación, alevosía y ventaja, además de narcomenudeo relacionado con posesión de metanfetamina con fines de comercio y asociación delictuosa.

La fuga activó un operativo de búsqueda

La evasión fue detectada antes de las 05:00 horas del sábado, cuando personal de custodia realizó el pase de lista y confirmó la ausencia de los tres internos.

La Secretaría de Seguridad Pública de Sonora informó que, tras detectar la fuga, se efectuaron disparos disuasivos y se activaron los protocolos de emergencia tanto al interior como en los alrededores del centro penitenciario.

Corporaciones de los tres niveles de gobierno mantienen un operativo de búsqueda por tierra y aire, que incluye sobrevuelos, puntos de inspección y labores de inteligencia en distintos municipios del estado para tratar de ubicar a los prófugos.

La fuga ocurre en un contexto de recientes hechos violentos atribuidos a grupos del crimen organizado, luego de que autoridades estatales y federales reforzaran sus acciones de seguridad en la entidad.