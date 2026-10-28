Ofrece Veracruz $700,000 por prófugos del caso Cristina Ramos

La Fiscalía ofreció $700,000 pesos por información del paradero de Lenin Yuri Córdova Santana y Lenin Salvador Córdova, presunto feminicida de Cristina Ramos

La Fiscalía General del Estado de Veracruz anunció este martes dos recompensas de 350 mil pesos cada una para obtener información que permita localizar a Lenin Yuri Córdova Santana y a su hijo, Lenin Salvador Córdova Pérez, señalado como presunto responsable del feminicidio de la médica Cristina Ramos Argüello, ocurrido en Coatzacoalcos.

De acuerdo con el documento emitido por el Comité Evaluador, el recurso económico se entregará a quienes proporcionen información que contribuya a la captura de ambos hombres.

“A quien o quienes aporten información veraz, útil y oportuna que coadyuve de manera efectiva a la captura de ambos sujetos”, establece el documento sobre las condiciones para acceder a las recompensas.

Buscan al presunto feminicida de la doctora Cristina Ramos

Lenin Salvador Córdova Pérez, de 21 años, es señalado como presunto responsable del feminicidio de Cristina Ramos Argüello, médica cirujana de 33 años que fue reportada como desaparecida el pasado 15 de octubre.

Horas después del reporte, el cuerpo de la doctora fue localizado dentro de su domicilio con heridas provocadas por un arma blanca, según la información del caso.

Las cámaras de seguridad del fraccionamiento Santa Cecilia captaron el momento en que el presunto agresor ingresó al lugar donde vivía la víctima. Después del ataque, el señalado habría huido y desde entonces permanece prófugo.

Al momento de los hechos, Córdova Pérez era pareja sentimental de la médica y estudiaba la licenciatura en Derecho en la Universidad Veracruzana.

Fiscalía emitió orden de aprehensión contra Lenin Córdova

Un día después del ataque, las autoridades realizaron un cateo en la vivienda de Lenin Salvador Córdova Pérez, ubicada en el centro de Coatzacoalcos. Durante el operativo, donde presuntamente encontraron indicios que lo relacionarían con el crimen.

Las primeras versiones de la investigación lo señalaron como principal sospechoso a partir de las imágenes captadas por las cámaras de seguridad del fraccionamiento. Posteriormente, la Fiscalía confirmó que existía una orden de aprehensión por el delito de feminicidio.

Sin embargo, hasta el momento de la información difundida, el joven no había sido localizado ni detenido. La recompensa busca obtener datos que permitan establecer su paradero y concretar su captura.

También buscan al padre por presunta ayuda en la fuga

La segunda recompensa corresponde a Lenin Yuri Córdova Santana, padre del principal sospechoso, quien presuntamente habría colaborado en la fuga de su hijo después del feminicidio.

La ficha para obtener información sobre su ubicación se relaciona con las disposiciones conocidas popularmente como “Ley Montse”, que buscan sancionar a familiares o personas que ayuden a un presunto feminicida a evadir a las autoridades.

La Fiscalía busca establecer el paradero de ambos hombres para que puedan responder ante las autoridades por los hechos que se les atribuyen. Las recompensas están condicionadas a que la información proporcionada sea veraz, útil y oportuna para lograr su localización y captura.

Cristina Ramos trabajaba en hospitales de Coatzacoalcos

La doctora Cristina Ramos Argüello, de 33 años, trabajaba en el Hospital Materno Infantil del sistema IMSS-Bienestar de Coatzacoalcos y en el Hospital del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

Su caso generó una investigación ministerial que derivó en la orden de aprehensión contra su expareja y en la búsqueda de su padre por su presunta participación en la fuga.

Con el anuncio de las dos recompensas, la Fiscalía de Veracruz busca obtener información que permita localizar a los señalados. Las autoridades solicitan que quienes cuenten con datos relevantes los proporcionen por los canales oficiales establecidos para este propósito.