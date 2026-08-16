Ofrece México apoyo a Indonesia tras sismo de magnitud 7.7

La Cancillería descartó connacionales afectados tras el sismo y puso a disposición el teléfono de emergencia de la Embajada en Yakarta.

El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, expresó este viernes su solidaridad con el pueblo y el Gobierno de Indonesia tras el sismo de magnitud 7.7 ocurrido en el sur del país asiático.

En un comunicado, la Cancillería indicó que, a través de la embajada de México en Indonesia, darán "puntual seguimiento a la situación que se desarrolla tras el terremoto".

La @SRE_mx expresa su solidaridad con el pueblo y el Gobierno de Indonesia por el sismo ocurrido en el sur del país asiático.



A través de la @EmbMexIno, la Cancillería da puntual seguimiento a la situación que se desarrolla tras el movimiento telúrico. Hasta el momento, no se… — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) August 15, 2026 También se comunicó que no hay de momento connacionales afectados por este fenómeno natural. "Hasta el momento, no se tiene reporte de connacionales afectados. Se recomienda seguir las indicaciones locales y mantenerse al tanto de la información oficial.", apuntó la SRE. De igual forma, puso el número +62 858 8891 0000 a disposición para todos los mexicanos que se encuentran en el país afectado.

