Ofrece JD Vance pagar viaje a México a manifestante

El vicepresidente de EUA respondió a un manifestante que ondeó las banderas de México y Palestina durante un acto republicano en Dallas

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, ofreció pagar un boleto de avión a México a un manifestante que interrumpió su discurso durante una convención republicana de mitad de mandato celebrada en Dallas.

El incidente ocurrió cuando el manifestante, ubicado en las escaleras que conducen a las gradas del estadio, ondeó las banderas de México y Palestina. La protesta provocó abucheos y cánticos de “USA” entre los asistentes, de acuerdo con fotografías y videos difundidos en redes sociales.

Desde el podio, Vance reaccionó al señalar que el público que seguía el evento desde sus hogares no había podido observar la protesta. “Lo que la gente en casa no vio es que un manifestante nos interrumpió ondeando la bandera mexicana”, afirmó.

Acto seguido, el vicepresidente estadunidense lanzó una invitación al manifestante para abandonar el país y regresar a México. “Bueno, amigo, si tanto te gusta México, ¡vete para allá! Yo te pago el billete”, expresó entre los asistentes.