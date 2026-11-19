La convocatoria busca ubicar a integrantes del Cártel de Sinaloa y el CJNG, además de desarticular sus redes de lavado y conocer sus operaciones financieras

Estados Unidos busca debilitar las finanzas de los cárteles.

Y es que este miércoles el gobierno estadounidense ofreció una recompensa de hasta $10 millones de dólares a quienes proporcionen información sobre el robo de combustible.

El programa fue implementado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) y tiene como objetivo identificar y frenar los mecanismos que utilizan los cárteles para obtener recursos económicos.

A través de un comunicado, la dependencia solicitó información sobre el robo de combustible, así como sobre personas relacionadas con estas actividades y sus operaciones financieras.

Para recibir los datos, habilitó canales de comunicación mediante Signal, Telegram, WhatsApp y una línea de informes basada en Tor.

Buscan información sobre cárteles

Entre los principales objetivos de las autoridades estadounidenses se encuentran el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), organizaciones con presencia internacional y señaladas como importantes traficantes de fentanilo hacia Estados Unidos.

Según las autoridades estadounidenses, los grupos criminales obtienen cientos de millones de dólares a través del robo de hidrocarburos.

La recompensa también está disponible para quienes aporten información que permita desarticular las redes de lavado de dinero de los cárteles.

Buscan afectar las finanzas de organizaciones criminales

Por su parte, la directora de la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas, Sara Carter, destacó que combatir los recursos económicos de las organizaciones criminales es una parte central de la estrategia contra el narcotráfico internacional.

Durante un podcast de la dependencia, Carter señaló que el objetivo es retirarles sus fuentes de financiamiento y actuar contra sus estructuras, tanto en el ámbito económico como en sus operaciones y liderazgos.