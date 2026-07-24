Oficializan sentencia de por vida contra Ismael 'El Mayo' Zambada

También se menciona que el acusado deberá regular sobre 'cualquier cambio de nombre, domicilio o dirección postal' para notificar sobre todas las propiedades

El juez Brian Cogan oficializó este jueves por escrito la sentencia de cadena perpetua del narcotraficante Ismael "El Mayo" Zambada dictada este 20 de julio.

De acuerdo con el documento difundido en redes sociales, se detalla que el acusado se declaró culpable de los cargos señalados por las autoridades estadounidenses durante su audiencia en el distrito este de Nueva York.

Según se observa, la pena se estipula conforme lo dicta la Ley de Reforma de las Penas de 1984, debido a que al unificar y dar orden a los castigos federales, elimina la libertad condicional.

También se menciona que el acusado deberá regular sobre "cualquier cambio de nombre, domicilio o dirección postal" para notificar sobre todas las propiedades a su nombre, debido a que se le impuso una multa de $15,000 millones de dólares a cubrir.

El documento también estipula que deberán cumplir con la sentencia condenatoria.

"Por la presente, se remite al acusado a la custodia de la Oficina Federal de Prisiones para que cumpla una pena total de cadena perpetua por al menos dos cargos".

Además, se notifica que "El Mayo" Zambada deberá presentarse para cumplir la pena en el centro designado por la Oficina Federal de Prisiones antes de que se notifique el alguacil de los Estados Unidos.