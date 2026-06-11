Oficiales de Guardia Civil mueren tras emboscada en Michoacán

Un grupo armado emboscó la tarde de este miércoles a una patrulla de la Guardia Civil de Michoacán en el municipio de Nahuatzen, dejando un saldo de cinco elementos fallecidos y cinco más lesionados, según confirmó la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del estado.
La agresión, perpetrada con armas de grueso calibre, ocurrió alrededor de las 15:00 horas sobre el camino que conecta a Nahuatzen con Zacapu, a la altura del predio conocido como La Mojonera. Habitantes de diversas comunidades de la Meseta Purépecha ya habían reportado detonaciones de arma de fuego desde las 14:00 horas, previo al atentado contra los elementos estatales.
Despliegue de seguridad y traslado de heridos
Tras el ataque, se registró una intensa movilización policial y militar en la zona. Policías municipales y guardias comunales de localidades cercanas —como Cherán, Sevina, Paracho y Tingambato—, junto con elementos de fuerzas federales y de la Guardia Civil, acudieron al lugar para brindar apoyo y resguardar el área.
Los cinco agentes que resultaron lesionados fueron trasladados de emergencia a hospitales de la región para recibir atención médica. Por su parte, la SSP informó que se mantiene un operativo conjunto con apoyo aéreo para localizar y detener a los responsables de la agresión.
Identificación de las víctimas y contexto de violencia
Las autoridades estatales identificaron a los policías fallecidos en el cumplimiento de su deber como:
Porfirio Rodríguez Briseño
Mateo Valdés Abarca
Brandon José Zamora Torres
Jonathan Mondragón Servín
Otero Francisco Javier
Zona en conflicto: Autoridades de seguridad han señalado que en la región de la Meseta Purépecha mantienen presencia distintos grupos criminales que se disputan el territorio, entre ellos el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Los Caballeros Templarios y la Nueva Familia Michoacana.