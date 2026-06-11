Oficiales de Guardia Civil mueren tras emboscada en Michoacán

La agresión, perpetrada con armas de grueso calibre, ocurrió alrededor de las 15:00 horas sobre el camino que conecta a Nahuatzen con Zacapu

Un grupo armado emboscó la tarde de este miércoles a una patrulla de la Guardia Civil de Michoacán en el municipio de Nahuatzen, dejando un saldo de cinco elementos fallecidos y cinco más lesionados, según confirmó la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del estado.

La agresión, perpetrada con armas de grueso calibre, ocurrió alrededor de las 15:00 horas sobre el camino que conecta a Nahuatzen con Zacapu, a la altura del predio conocido como La Mojonera. Habitantes de diversas comunidades de la Meseta Purépecha ya habían reportado detonaciones de arma de fuego desde las 14:00 horas, previo al atentado contra los elementos estatales.

Despliegue de seguridad y traslado de heridos

Tras el ataque, se registró una intensa movilización policial y militar en la zona. Policías municipales y guardias comunales de localidades cercanas —como Cherán, Sevina, Paracho y Tingambato—, junto con elementos de fuerzas federales y de la Guardia Civil, acudieron al lugar para brindar apoyo y resguardar el área.

Los cinco agentes que resultaron lesionados fueron trasladados de emergencia a hospitales de la región para recibir atención médica. Por su parte, la SSP informó que se mantiene un operativo conjunto con apoyo aéreo para localizar y detener a los responsables de la agresión.

Identificación de las víctimas y contexto de violencia

Las autoridades estatales identificaron a los policías fallecidos en el cumplimiento de su deber como:

Porfirio Rodríguez Briseño

Mateo Valdés Abarca

Brandon José Zamora Torres

Jonathan Mondragón Servín

Otero Francisco Javier