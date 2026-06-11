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Oficiales de Guardia Civil mueren tras emboscada en Michoacán

Por: Carlos Nava

10 Junio 2026, 22:00

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La agresión, perpetrada con armas de grueso calibre, ocurrió alrededor de las 15:00 horas sobre el camino que conecta a Nahuatzen con Zacapu

Oficiales de Guardia Civil mueren tras emboscada en Michoacán

Un grupo armado emboscó la tarde de este miércoles a una patrulla de la Guardia Civil de Michoacán en el municipio de Nahuatzen, dejando un saldo de cinco elementos fallecidos y cinco más lesionados, según confirmó la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del estado.

La agresión, perpetrada con armas de grueso calibre, ocurrió alrededor de las 15:00 horas sobre el camino que conecta a Nahuatzen con Zacapu, a la altura del predio conocido como La Mojonera. Habitantes de diversas comunidades de la Meseta Purépecha ya habían reportado detonaciones de arma de fuego desde las 14:00 horas, previo al atentado contra los elementos estatales.

Despliegue de seguridad y traslado de heridos

Tras el ataque, se registró una intensa movilización policial y militar en la zona. Policías municipales y guardias comunales de localidades cercanas —como Cherán, Sevina, Paracho y Tingambato—, junto con elementos de fuerzas federales y de la Guardia Civil, acudieron al lugar para brindar apoyo y resguardar el área.

Los cinco agentes que resultaron lesionados fueron trasladados de emergencia a hospitales de la región para recibir atención médica. Por su parte, la SSP informó que se mantiene un operativo conjunto con apoyo aéreo para localizar y detener a los responsables de la agresión.

Identificación de las víctimas y contexto de violencia

Las autoridades estatales identificaron a los policías fallecidos en el cumplimiento de su deber como:

  • Porfirio Rodríguez Briseño

  • Mateo Valdés Abarca

  • Brandon José Zamora Torres

  • Jonathan Mondragón Servín

  • Otero Francisco Javier

Zona en conflicto: Autoridades de seguridad han señalado que en la región de la Meseta Purépecha mantienen presencia distintos grupos criminales que se disputan el territorio, entre ellos el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Los Caballeros Templarios y la Nueva Familia Michoacana.

Este ataque ocurre a menos de un mes de otro hecho violento registrado en el mismo municipio. El pasado 19 de mayo, en la comunidad de Sevina, dos guardias comunales fueron asesinados y uno más resultó gravemente herido tras ser atacados en una caseta de vigilancia ubicada en la salida hacia Cherán, lo que refleja la persistente ola de violencia que azota a la región.

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