Los hallazgos ocurrieron los días 10, 11 y 13 de noviembre en un punto de revisión ubicado sobre la carretera federal 45, que conecta Cd. Juárez con la capital

Un cargamento de 64 tortugas de agua dulce y un camaleón de velo fue descubierto por elementos del Ejército Mexicano durante inspecciones vehiculares en Chihuahua.

Los animales eran trasladados en autobuses comerciales, ocultos en cajas y bolsas, sin documentos que acreditaran su procedencia legal.

Los hallazgos ocurrieron los días 10, 11 y 13 de noviembre en un punto de revisión ubicado sobre la carretera federal 45, que conecta Ciudad Juárez con la capital del estado.

De acuerdo con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), los ejemplares viajaban dentro de dos cajas con vasijas de barro.

En el interior de estas había calcetines que ocultaban 45 y 19 tortugas, respectivamente, además fue localizado un camaleón de velo (Chamaeleo calyptratus) dentro de una bolsa identificada como material plástico.

Gracias al reporte de @Defensamx1, rescatamos 71 ejemplares de vida silvestre que eran transportados en tres cajas, en condiciones inadecuadas, sin documentación que acreditara su legal procedencia. La Procuraduría gestionará el destino final adecuado de los animales asegurados e interpondrá las denuncias penales correspondientes. 👉🏼 Conoce más: https://t.co/PRcmfq5nTO — PROFEPA (@PROFEPA_Mx) November 24, 2026 Entre los ejemplares hay especies en peligro de extinción Personal de la Profepa participó en la identificación de los animales asegurados y encontró distintas especies de tortugas protegidas. El inventario quedó integrado por cinco ejemplares de Casquito de Vallarta (Kinosternon vogti), 21 Casquito Cora (Kinosternon cora), 15 Casquito Escorpión (Kinosternon scorpioides), 18 tortugas jalisciences de pecho quebrado (Kinosternon chimalhuaca) y nueve tortugas de pecho quebrado mexicana (Kinosternon integrum). A estos ejemplares se sumaron dos tortugas Casquito Cora que ya habían sido encontradas muertas. La dependencia ambiental señaló que las especies Casquito de Vallarta y Casquito Cora están catalogadas en peligro de extinción, de acuerdo con la Norma Oficial Mexicana NOM-059. En tanto, las tortugas Casquito Escorpión y de pecho quebrado mexicana se encuentran bajo la categoría de sujetas a protección especial. El camaleón de velo también cuenta con protección internacional, pues está incluido en el Apéndice II de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES). La Casquito de Vallarta, codiciada en el mercado negro Uno de los casos que más preocupa a las autoridades es el de la tortuga Casquito de Vallarta, una especie endémica de Jalisco y Nayarit que fue descubierta en 2018 y que actualmente enfrenta un alto riesgo de desaparición. Su atractivo en el mercado ilegal de mascotas, particularmente en China, la ha convertido en una especie cotizada por traficantes de fauna silvestre. La Profepa informó que gestionará el destino final adecuado de todos los animales asegurados y presentará las denuncias penales correspondientes por el traslado de ejemplares sin acreditar su legal procedencia.