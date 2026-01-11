Obtiene Raúl Rocha Cantú suspensión definitiva y evita detención

El empresario mexicano y copropietario de la franquicia Miss Universe Organization obtuvo una suspensión definitiva otorgada por un juez federal

Raúl Rocha Cantú, empresario mexicano y copropietario de la franquicia Miss Universe Organization, obtuvo una suspensión definitiva otorgada por un juez federal que le permite mantener su estatus como testigo colaborador de la Fiscalía General de la República (FGR). La resolución impide, por ahora, que se ejecuten acciones legales inmediatas en su contra, incluida una orden de aprehensión relacionada con acusaciones de delincuencia organizada.

El acuerdo judicial fue publicado en listas del Órgano de Administración Judicial (OAJ) y establece que “las cosas permanezcan en el estado que actualmente guardan”, lo que significa que los actos reclamados por la defensa no podrán producir efectos legales mientras la suspensión esté vigente.

¿Qué implica la suspensión definitiva para Raúl Rocha Cantú?

La suspensión definitiva concede a Rocha Cantú un blindaje legal temporal que le permite continuar bajo la figura de testigo colaborador. Esta condición le otorga protección frente a medidas como la detención inmediata, siempre y cuando se mantengan los términos establecidos por el juez federal.

El fallo representa un revés para la FGR, que el pasado 18 de diciembre decidió retirar el criterio de oportunidad previamente concedido. La Fiscalía argumentó que Rocha Cantú formaba parte de una red criminal, lo que motivó la revocación del beneficio y la solicitud de una orden de aprehensión.

Argumentos de la defensa y decisión judicial

El juez federal validó los argumentos presentados por la defensa, los cuales señalaron inconsistencias en la estrategia jurídica de la FGR. Entre los puntos clave se mencionó la falta de claridad en la revocación del criterio de oportunidad y la forma en que se pretendía ejecutar la orden de aprehensión.

Con base en estos elementos, la autoridad judicial determinó conceder la suspensión definitiva para evitar que los actos reclamados produzcan efectos, mientras se analiza a fondo el fondo del asunto.

¿Por qué investigan a Raúl Rocha Cantú?

La situación legal de Rocha Cantú se complicó a partir de noviembre de 2025, cuando la FGR inició una investigación tras recibir denuncias sobre la presunta existencia de una red criminal dedicada al tráfico de armas, drogas y combustible, conocido como huachicol, con operaciones entre México y Guatemala.

Los señalamientos incluyeron acusaciones de financiamiento a organizaciones criminales, operaciones ilícitas relacionadas con hidrocarburos y presunto suministro de armamento a grupos delictivos.

Vínculo con Miss Universo y medidas financieras

El caso adquirió mayor visibilidad pública al vincularse con el certamen Miss Universo 2025, particularmente tras la coronación de la mexicana Fátima Bosch. El proceso estuvo marcado por controversias, abucheos y la renuncia de jueces que denunciaron supuestas influencias internas.

Paralelamente, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y autoridades federales ordenaron el congelamiento de cuentas bancarias de Rocha Cantú en México como parte de las medidas preventivas derivadas de la investigación.

Con la suspensión definitiva, Raúl Rocha Cantú evita por ahora la detención y conserva su estatus de colaborador, aunque el proceso legal continúa abierto. La resolución no cancela las investigaciones, pero sí limita las acciones inmediatas de la Fiscalía.