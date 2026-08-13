Obtiene Gilda Lozoya amparo contra proceso por Agronitrogenados

Un juez federal concedió la suspensión definitiva a Gilda Lozoya Austin, hermana del exdirector de Pemex Emilio Lozoya, contra la vinculación a proceso

Gilda Lozoya Austin, hermana del exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya, obtuvo una suspensión definitiva contra la vinculación a proceso que enfrenta por el caso Agronitrogenados.

La resolución fue emitida el 8 de agosto por el Juzgado Octavo de Distrito en Materia Penal de la Ciudad de México, luego de que la defensa de Lozoya promoviera un amparo contra el auto dictado el 7 de julio dentro de la causa penal 211/2019.

La Fiscalía General de la República (FGR) acusa a la mujer de operaciones relacionadas con recursos de procedencia ilícita.

Durante la audiencia, el delito fue reclasificado y finalmente se le vinculó a proceso por transferir recursos del extranjero a territorio nacional con el propósito de ocultar su origen.

El dinero y la cuenta en Suiza

De acuerdo con la acusación de la FGR, Gilda Lozoya habría recibido alrededor de $3.5 millones de dólares en una cuenta de la empresa Tochos Holding Limited, abierta en la Unión de Bancos Suizos.

La Fiscalía sostiene que Emilio Lozoya cedió a su hermana la titularidad de esa cuenta para ocultar la ruta de recursos que presuntamente provenían de Altos Hornos de México (AHMSA), entonces encabezada por Alonso Ancira Elizondo.

Como apoderada de la cuenta, Gilda Lozoya habría realizado transferencias a personas ubicadas en México. Parte de esos recursos, según la acusación, fueron utilizados para adquirir una residencia en Lomas de Bezares, en la alcaldía Miguel Hidalgo, valuada en $34 millones de pesos y posteriormente incautada por el Gobierno federal.

La Fiscalía sostiene que el esquema ocurrió antes de que Emilio Lozoya asumiera la dirección de Pemex y que los recursos correspondían a sobornos anticipados para favorecer posteriormente la compra de la planta de fertilizantes Agronitrogenados, ubicada en Pajaritos, Veracruz.

La operación por la planta fue concretada por $275 millones de dólares, pese a que, de acuerdo con la acusación, su valor era inferior.

También reclama difusión de imágenes

El nuevo amparo se suma a otro recurso promovido por Gilda Lozoya a finales de julio, relacionado con la presunta filtración de fotografías, videos e información sobre su detención el 2 de julio en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

La defensa argumentó que la difusión de imágenes en las que aparece esposada y bajo custodia de agentes federales vulneró su presunción de inocencia, debido proceso, privacidad, protección de datos personales y dignidad.

El juez Rubén Darío Noguera Gregoire solicitó a la defensa precisar cuáles eran los actos que pretendía impugnar, con la advertencia de que, de no hacerlo, la demanda podría considerarse como no presentada.

El abogado Alejandro Rojas Pruneda también cuestionó la necesidad de ejecutar la orden de aprehensión, al sostener que su clienta mantenía comunicación con la FGR y podía haberse presentado voluntariamente ante las autoridades.

Lleva el proceso en libertad

Gilda Lozoya enfrenta su proceso en libertad condicional. La autoridad judicial rechazó imponerle la prisión preventiva justificada solicitada por la FGR al considerar que no había elementos suficientes para acreditar un riesgo de fuga.

Como medidas cautelares, se le ordenó utilizar un brazalete electrónico, entregar su pasaporte y presentarse periódicamente ante las autoridades.

Hasta ahora, la FGR no ha fijado una postura sobre la suspensión definitiva. La resolución, sin embargo, puede ser impugnada por el Ministerio Público Federal para buscar que sea revisada la decisión judicial relacionada con el proceso que enfrenta Lozoya por el caso Agronitrogenados.