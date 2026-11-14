Obtiene FGR sentencia de 50 años a sujeto por robo en carretera

La fiscalía federal aportó las pruebas necesarias ante la autoridad judicial para acreditar plenamente la responsabilidad del acusado.

La Fiscalía General de la República (FGR) consiguió una sentencia condenatoria de 50 años de prisión y una multa de 434,280 pesos en contra de Cristian "N", tras hallarlo penalmente responsable de los delitos de robo de autotransporte federal de carga y secuestro exprés agravado.

Los hechos que motivaron el fallo ocurrieron en marzo de 2024, cuando elementos de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Atitalaquia lograron la detención del ahora sentenciado sobre la carretera Arco Norte, dentro del municipio hidalguense.

Cristian "N" fue interceptado a bordo de un tractocamión que momentos antes había robado, unidad en la cual mantenía privado de su libertad al conductor. Durante la intervención policial, las autoridades le aseguraron un inhibidor de señal equipado con 18 antenas.

Proceso legal y procuración de justicia

Tras la captura, el caso quedó en manos del Ministerio Público Federal (MPF), adscrito a la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en el estado de Hidalgo. Gracias a las pruebas aportadas durante el proceso, la representación social logró acreditar plenamente la responsabilidad del acusado, obteniendo la pena privativa de la libertad y la sanción económica impuestas por la autoridad judicial.