Obras en Metro CDMX generan ambiente tipo Silent Hill

Durante la noche la sensación se intensifica, debido al silencio y la soledad, lo que hace más evidente el entorno oscuro y desorientador

Entre pasillos con poca iluminación, polvo en el ambiente y señalización limitada, usuarios de la Línea 2 del Metro de la Ciudad de México describen su experiencia diaria como si estuvieran dentro de un escenario de terror, comparándolo incluso con el videojuego “Silent Hill”.

Durante un recorrido por estaciones como Bellas Artes, Zócalo e Hidalgo, se observaron zonas intervenidas, desvíos improvisados y espacios en remodelación que dificultan el tránsito habitual de los pasajeros.

Ambiente inquietante en medio de las obras

Imanol Marín, estudiante de comunicación de 19 años, señaló que la atmósfera actual resulta “rara” y hasta cinematográfica.

“Venía pensando en qué película se podría grabar aquí”, comentó, al describir el entorno como un espacio que recuerda a escenarios de terror.

Agregó que durante la noche la sensación se intensifica, debido al silencio y la soledad, lo que hace más evidente el entorno oscuro y desorientador. En sus palabras, el lugar podría describirse como un “backroom”, término usado en internet para referirse a espacios laberínticos y confusos.

Usuarios enfrentan incomodidad y desorientación

Además del aspecto visual, los pasajeros reportan dificultades para orientarse debido al cierre de accesos y la falta de señalización clara dentro de las estaciones.

Karla, maestra de primaria de 22 años, consideró que el ambiente es “tétrico” y cuestionó la rapidez con la que se ejecutan las obras rumbo al Mundial 2026.

“No creo que sea válido hacerlo en tan poco tiempo cuando se pudo planear antes. Seguimos con nuestra rutina en condiciones muy desagradables”, expresó.

También señaló que el polvo y las condiciones de los pasillos afectan la comodidad de los usuarios, quienes deben desplazarse entre superficies expuestas y materiales de obra.

Obras avanzan rumbo al Mundial

Los trabajos de modernización comenzaron en febrero con una inversión aproximada de 1,500 millones de pesos y contemplan la intervención de 16 estaciones, incluyendo mejoras en vías, sistemas eléctricos, seguridad y señalización.

Se prevé que concluyan en junio, previo al arranque del Mundial de Fútbol 2026, que México organizará junto a Estados Unidos y Canadá.

Reacciones en redes sociales

En los últimos días, la situación ha generado múltiples reacciones en redes sociales, donde usuarios han compartido videos comparando las estaciones con escenarios de videojuegos como “Resident Evil” o los llamados “backrooms”.

En uno de los clips virales, una joven aparece caracterizada como enfermera —en alusión a personajes de terror— mientras recorre los pasillos del metro, acompañada de un mensaje humorístico sobre la experiencia de viajar en medio de las obras.