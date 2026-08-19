Oaxaca mantiene alerta por más de 5 mil casos de barrenador

Oaxaca suma 5 mil 53 casos de gusano barrenador en animales, con 125 activos; la entidad ocupa el segundo lugar nacional

Oaxaca mantiene vigente la alerta sanitaria por gusano barrenador, luego de acumular 5 mil 53 casos de miasis en animales. De este total, 125 permanecen activos, de acuerdo con información de autoridades estatales.

La entidad ocupa el segundo lugar nacional por número de casos, solo por debajo de Chiapas. Pese al panorama, hasta el momento no se han reportado defunciones de animales relacionadas con los casos registrados.

Víctor López Leyva, secretario de Fomento Agroalimentario y Desarrollo Rural, señaló que los animales afectados han recibido atención clínica veterinaria y aseguró que actualmente no representan un riesgo para el resto del hato.

Como parte de las acciones de vigilancia, alrededor de 2 mil estudiantes de veterinaria de universidades públicas y privadas participan en recorridos de monitoreo para detectar posibles animales infectados.

La atención veterinaria se ofrece de manera gratuita con el propósito de favorecer la recuperación de los ejemplares y evitar que sean sacrificados.

Durante el periodo 2025-2026 se contabilizaron 3 mil 103 casos de miasis en bovinos. También se registraron 764 casos en perros, 542 en cerdos, 332 en equinos, 122 en ovinos, 111 en caprinos, 14 en felinos, siete en aves y uno en fauna silvestre.

La autoridad agropecuaria indicó que los bovinos afectados representan menos del 0.79% del hato ganadero estatal, por lo que descartó que la enfermedad vaya a provocar un incremento en el precio de los productos.

Estas son las zonas con más casos

Entre las localidades con mayor número de registros se encuentran San Pedro Tapanatepec, Santa María Chimalapa, San Juan Bautista Tuxtepec, San Francisco Chapulapa, Santiago Niltepec y Santo Domingo Zanatepec.

También aparecen en los registros Putla Villa de Guerrero, Villa Sola de Vega y Santa María Sola, entre otras comunidades.

Los Servicios de Salud de Oaxaca informaron que se han acumulado 48 casos de miasis en personas en las regiones Costa, Cuenca del Papaloapan, Sierra de Flores Magón, Valles Centrales e Istmo de Tehuantepec.

La dependencia reportó además la muerte de un hombre de 88 años, originario de San Pablo Etla, quien presentó complicaciones relacionadas con su estado de salud.