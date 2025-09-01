Oaxaca difundirá alertas de búsqueda en pantallas digitales

La Fiscalía de Oaxaca firmó un convenio para la difusión de fichas de búsqueda en pantallas digitales instaladas en puntos estratégicos de la ciudad

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGE) firmó un convenio de colaboración con la empresa Goígoo Publiled para la difusión de fichas de búsqueda en pantallas digitales instaladas en puntos estratégicos de la ciudad de Oaxaca y su zona metropolitana.

La iniciativa, que prioriza la localización de niñas, niños y adolescentes, tiene como objetivo ampliar el alcance de la información, incrementar la visibilidad de los casos y aumentar las probabilidades de obtener datos útiles para la localización de personas.

Durante la firma del acuerdo, el Fiscal General de Oaxaca, Bernardo Rodríguez Alamilla, señaló que la difusión inmediata y masiva de las fichas de búsqueda es una herramienta estratégica que puede marcar la diferencia en los primeros momentos de una desaparición.

Destacó además la disposición del CEO de Goígoo Publiled, Rodrigo Velasco García, a colaborar de forma activa en esta tarea con un alto sentido de responsabilidad social.

Rodríguez Alamilla explicó que esta alianza se suma al trabajo que ya realiza la Vicefiscalía General de Atención a Víctimas y a la Sociedad, a través de unidades especializadas como la Unidad de Búsqueda de Personas No Localizadas (DNOL) y la Unidad Especializada en Desaparición Forzada, que han reforzado sus protocolos con nuevas herramientas tecnológicas, como el uso de drones, radar terrestre y binomios caninos.

El Fiscal enfatizó que todas estas acciones se llevan a cabo conforme a los lineamientos establecidos por la Comisión Nacional de Búsqueda, e integran enfoques diferenciales, perspectiva de género y el respeto a los derechos humanos, con el fin de brindar una atención integral tanto a las víctimas directas como a sus familias.

Rodríguez Alamilla concluyó que este convenio es parte del compromiso institucional para fortalecer las capacidades de búsqueda y localización, mejorar la atención a víctimas indirectas y garantizar el acceso a la verdad y la justicia para quienes enfrentan la desaparición de un ser querido.