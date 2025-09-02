Nuevos ministros de la Suprema Corte rinden protesta

Esta sesión solemne se celebró en el Senado de la República, donde se presentaron los nueve integrantes de la corte, encabezados por el presidente, Hugo Aguilar

Este lunes 1 de septiembre de 2025 pasará a la historia de México, pues se trata del día que tomaron protesta los nuevos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, marcando la primera vez que el Poder Judicial es elegido en una votación popular.

Esta sesión solemne se celebró en el Senado de la República, donde se presentaron los nueve integrantes de la corte, encabezados por el presidente de la misma, Hugo Aguilar Ortiz.

Los demás ministros son Lenia Batres Guadarrama, reelegida en su cargo; Sara Herrerías, Yasmín Esquivel, Loretta Ortiz, María Ríos, Giovanni Figueroa, Arístides Guerrero e Irving Espinosa.

Durante los próximos dos años, estas personas juzgadoras serán las encargadas de hacer valer la Constitución Mexicana y asegurarse que las leyes que de ella emanan se respeten en todo el territorio.

La sesión fue dirigida por la senadora Laura Itzel Castillo Juárez, presidenta de la mesa directiva del Senado de la República, quien a las 22:00 horas rindió protesta a los ministros del llamado "poder judicial del pueblo".

En la misma, un representante de cada partido político tomó la palabra para dar su posicionamiento, exceptuando al grupo parlamentario del PRI, que decidió no asistir por su rechazo a la elección popular del poder judicial.

ASÍ SE POSICIONARON LOS PARTIDOS

Movimiento Ciudadano

Por parte de Movimiento Ciudadano tomó la palabra el senador Clemente Castañeda, quien mostró el rechazo de su bancada hacia la reforma judicial y afirmó que Morena "engañó" a la ciudadanía para reformar la Suprema Corte.

🔴 “Lo que el régimen oficial intenta es engañarnos con la verdad, aprovecharse del malestar generalizado para capturar políticamente al Poder Judicial", @ClementeCH, Coordinador de la @BancadaNaranjaS pic.twitter.com/w59lUCfFtc — Canal del Congreso (@CanalCongreso) September 2, 2025

Partido Verde

Representando al Partido Verde Ecologista de México, el senador por Nuevo León, Waldo Fernández, aplaudió el nombramiento de los "ministros del pueblo" y afirmó que esto ayudará a la "democratización de la justicia en el país".

🔴 “Esta transformación incluye a un Poder Judicial emanado del pueblo y para el pueblo; la legitimidad de este nuevo Poder Judicial se origina con una reforma constitucional, profunda, reflexiva y sobre todo legítima”, @FdzWaldo, de @VerdeSenadoMex. pic.twitter.com/5gWdQPexT4 — Canal del Congreso (@CanalCongreso) September 2, 2025

PAN

En nombre del Partido Acción Nacional, Ricardo Anaya recordó que la reforma judicial fue aprobada en medio de varias irregularidades, por lo que, para su fracción, esta no tiene legitimidad de origen.

🔴“No venimos a denostar, ni mucho menos a descalificar de manera generalizada a más de 800 personas juzgadoras, pero tampoco venimos a callar: no tiene legitimidad de origen la autoridad que surge de un proceso plagado de irregularidades”, @RicardoAnayaC, Coordinador de… pic.twitter.com/UgJlvzivqB — Canal del Congreso (@CanalCongreso) September 2, 2025

MORENA

Finalmente, hablando por el Movimiento Regeneración Nacional, la senadora Sasil de León, fue simple y destacó el hecho de que los tres poderes de la unión sean electos por el voto popular.