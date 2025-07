Nuevo caso de gusano barrenador provoca cierre frontera con EUA

La noche de este miércoles, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos ordenó el cierre de inmediato de las fronteras para el ganado mexicano, esto debido a un nuevo caso de gusano barrenador en Ixhuatlán de Madero, Veracruz; así lo aseguró la titular del departamento, Brooke Rollins.

Mediante un comunicado, se informó de que el caso fue confirmado por el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria de México (SENASICA).

De acuerdo con Estados Unidos, este nuevo caso se encuentra a casi 257 kilómetros al norte de la red actual de dispersión de moscas estériles, en el lado este del país y 595 kilómetros al sur de la frontera entre Estados Unidos y México.

🚨 Due to a newly reported northward spread of New World Screwworm in Mexico, @SecRollins has ordered the closure of livestock trade through southern ports of entry effective immediately.



To ensure the protection of U.S. livestock herds, USDA is holding Mexico accountable by… pic.twitter.com/Q0uvUgDvl1