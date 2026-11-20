La legislación busca frenar prácticas que afecten la integridad física o el bienestar de los animales e impone nuevas obligaciones a los responsables

Quienes cometan actos de crueldad o maltrato animal enfrentarán multas de hasta $234,620, además de sanciones administrativas y legales, tras la aprobación de la nueva Ley General en Materia de Bienestar, Cuidado y Protección de los Animales en la Cámara de Diputados.

De acuerdo con información difundida por el Partido Verde, el ordenamiento avalado este miércoles contempla un tabulador de multas que va de los $5,865 a los $234,620, según la gravedad de la conducta. En caso de reincidencia, estos montos podrán duplicarse.

Conductas sancionadas y facultades de autoridad

La legislación busca frenar prácticas que afecten la integridad física o el bienestar de los animales e impone nuevas obligaciones a los responsables.

Conductas punibles: Agresiones físicas, sometimiento a prácticas que provoquen sufrimiento, traslados inadecuados, condiciones perjudiciales para la salud y omisión de cuidados básicos.

Reparación del daño: Quienes infrinjan la ley deberán cubrir el costo total de la rehabilitación física y emocional de los ejemplares afectados.

Control comercial: Las autoridades estarán facultadas para intervenir comercios dedicados al manejo o venta de animales, suspender permisos, decretar clausuras y decomisar ejemplares en riesgo para reubicarlos en sitios seguros.

Padrón nacional de infractores y entrada en vigor

Como mecanismo complementario, la normativa dispone la creación de un padrón nacional de infractores. Las personas registradas en él no podrán tramitar permisos contemplados en la ley ni recibir apoyos públicos relacionados con el bienestar animal durante un lapso de uno a cinco años.

El PVEM subrayó que este marco legal da continuidad a la reforma constitucional publicada en diciembre de 2024, mediante la cual se elevó a rango constitucional la prohibición del maltrato animal para homologar su protección en todo el país.

Tras su aval en la Cámara Baja, el decreto permanece pendiente de publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) para entrar en vigor.