Nueva caravana migrante sale rumbo a CDMX y descarta llegar a EUA

Una nueva caravana de migrantes partió este miércoles a pie desde el sur del país con el objetivo de llegar a Ciudad de México, en medio del endurecimiento de la política migratoria estadounidense y con la esperanza de dejar atrás la precariedad y la incertidumbre en la frontera con Guatemala.

El grupo está integrado por varios cientos de personas originarias de Guatemala, Honduras, Venezuela, Salvador, Haití y Cuba, entre otros.

Uno de ellos es Yovani de Jesús, procedente de Venezuela, quien denunció que salieron en masa de Tapachula, la mayor ciudad mexicana en la frontera sur, porque les están robando por lo que urgió ayuda por parte de las autoridades mexicana con los documentos para poder regularizarse y no permanecer de manera ilegal.

De Jesús narró que sin los documentos no se puede trabajar en las empresas y talleres ni tampoco obtener seguro social, por lo que son explotados laboralmente.

La irregularidad en la que subsiste esta comunidad incrementa sus condiciones de vulnerabilidad en el país, pues los expone a situaciones de violencia, como asaltos o fraudes, así como la precarización económica por los trabajos que realizan o el poco acceso a servicios de salud.

Descartado EUA

Ciudad de México se ha convertido en un punto crítico para cientos de migrantes, que permanecen varados ante la falta de documentos y entre el miedo y la desconfianza hacia las instituciones, agravando la crisis migratoria.

El llamado "efecto frontera", que antes se concentraba en ciudades fronterizas como Tijuana o Tapachula, se ha instalado en la capital del país, ante las nuevas restricciones migratorias en EUA y desde el regreso del presidente estadounidense, Donald Trump, a la Casa Blanca el 20 de enero.

La idea de los migrantes es poder tener un estatus legal para poder trabajar en México, y aseguran haber descartado la opción de llegar a los Estados Unidos.