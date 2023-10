 ¿Nubes cayendo del cielo? Videos causan sorpresa en redes

"Por qué donde yo vivo nunca pasa nada chido", "Algodón de azúcar, el señor que las hace se quedó dormido", "Cuando se caiga lo azul (cielo) ahí sí me voy a asustar", "El cielo se cae, dijo Chicken Litte", "Todo terminó, señores... ¡NO TENEMOS ESCAPATORIA!", "Me dirán loco, pero siempre desde niño he pensado que el cielo y las nubes son de mentira", Las nubes se desmayan debido al calor", "Yo he soñado con cruzarme con una", son algunas de las reacciones de los internautas.