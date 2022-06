¡Nos engañó! Mafer Walker no habla 'alienígena'

Un usuario da a conocer cual es el idioma que realmente habla la mujer que causó revuelo en redes sociales

Por: Patricia Agüero

junio, 16, 2022 14:00

Hace una semana, Mafer Walker sorprendió a los internautas al presentarse en un programa a nivel nacional asegurando que hablaba el idioma 'alienígena'.

El video de la mujer, originaria de Colombia haciendo diversos sonidos extraños se viralizó en redes sociales y las reacciones no se hicieron esperar.

La mujer asegura que puede hablar el idioma 'alienígena' gracias a que adquirió dones 'psíquicos'.

"Recordé mis dones psíquicos, todas las memorias que llevamos en el ADN de otras galaxias , constelaciones, las estrellas, otros planetas, así que mi cuerpo, toda mi 'data', se empezó a activar", detalló Mafer en el programa Venga La Alegría.

Después del revuelo que causó la mujer que presuntamente se puede comunicar con seres de otros planeta, un astrólogo desenmascara a Mafer Walker y revela cual es la lengua que está hablando la señora, pero que definitivamente no es "alienígena".

De acuerdo con el usuario Ar-ael, la mujer está mezclando frases sumerias adquirida de un curso y dijo que al asegurar que habla idioma 'alienígena' es una estafa.

"Vengo a decirles que es una estafa, que su lenguaje alienígena está en sumerio, que robo las frases de un filólogo en youtube".

El joven señala que la mujer nunca explica o traduce lo que está hablando.

"Ustedes también pueden conectarse con los alienígenas si estudian lenguas muertas y desvarían en las demás palabras", señaló.

Para comprobar lo que dice, el usuario publicó un video en donde Daniel Lucas Hernández, un autodidacta, explica cómo aprender el idioma Sumerio Antiguo, presuntamente se pueden escuchar sonidos parecidos a los que hace Mafer Walker.

me llamo la atención porque sabía que había escuchado algunas de sus frases en algún sitió.

cuando investigue sobre lenguas muertas en la universidad me llamó la atención el sumerio, años después indagando en youtube vi algunas clases gratuitas, escuchen esta frase: pic.twitter.com/MDDKd0soGn — Ar-ael ? (@arycarangi) June 12, 2022

El usuario destacó que Mafer Walker reportó sus videos en Tik Tok, los cuales fueron eliminados por la plataforma por infringir las normas de la comunidad.

El sumerio es la lengua escrita más antigua que se conoce, se habló en el sur de Mesopotamia desde por lo menos el IV milenio a. C. Se considera, una lengua aislada, es decir, que no tiene un parentesco genealógico o genético con ninguna otra lengua viva o muerta, o cuya relación con otras lenguas no ha sido demostrada.