Nombran a Yeraldine Bonilla gobernadora interina de Sinaloa

El Congreso nombró a la exsecretaria General de Gobierno como gobernadora provisional; será la primera mujer en asumir el cargo en la entidad

El Congreso de Sinaloa designó este sábado a Yeraldine Bonilla Valverde como gobernadora interina, tras la licencia por más de 30 días solicitada por el mandatario Rubén Rocha Moya. Con este nombramiento, se convierte en la primera mujer en asumir el cargo en la entidad.

¿Quién es Yeraldine Bonilla Valverde?

Hasta ayer secretaria General de Gobierno, Bonilla Valverde cuenta con formación en Trabajo Social y una trayectoria que inició en áreas técnicas del servicio público, para posteriormente consolidarse en el ámbito político.

Fue diputada local y llegó a presidir la Mesa Directiva del Congreso, además de desempeñarse en el área de seguridad pública estatal, lo que fortaleció su perfil en temas de gobernabilidad.

¿Qué trayectoria tenía antes de asumir el cargo?

En 2025 asumió la Secretaría General de Gobierno, considerada la segunda posición más relevante en la administración estatal. Su designación marca un relevo institucional en un contexto político complejo y abre una etapa inédita en la conducción del Ejecutivo sinaloense.

Yeraldine Bonilla toma protesta como gobernadora interina

Durante su intervención ante el Congreso local, la nueva mandataria destacó que asume el cargo con responsabilidad y honor, al tiempo que reconoció el momento que enfrenta la entidad.

También, llamó a la unidad y aseguró que su administración mantendrá el rumbo institucional en medio de un contexto político complejo.

“Nuestro estado enfrenta una situación difícil, pero que no quepa duda: como siempre, saldremos adelante con creces por la fuerza y coraje del pueblo de Sinaloa”.

Respalda a Rubén Rocha Moya ante acusaciones

Durante su discurso, también expresó su respaldo al gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, al retomar parte del mensaje que envió al Congreso estatal.

“Lo digo claramente y con contundencia: son falsas y dolosas las acusaciones que se han vertido en mi contra… no los he traicionado y nunca los traicionaré”.

Bonilla aseguró que existe confianza en que el proceso legal permitirá esclarecer los señalamientos.

¿Qué rumbo seguirá su administración?

La mandataria interina señaló que su gestión dará continuidad a los principios y políticas públicas implementadas en el estado, en línea con los gobiernos de la llamada cuarta transformación.

Además, adelantó que buscará fortalecer la coordinación con el gobierno federal, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, con el fin de mantener los programas y acciones en beneficio de la población.

Llama a funcionarios a mantener el trabajo institucional

En la parte final de su mensaje, Yeraldine Bonilla hizo un llamado a los servidores públicos a redoblar esfuerzos y continuar con el compromiso de servicio hacia la ciudadanía.

“La grandeza de un pueblo no se mide en los tiempos de calma, sino en su capacidad de levantarse frente a la adversidad”.

La gobernadora interina concluyó reiterando su agradecimiento al Congreso por la confianza otorgada y aseguró que su administración no defraudará a la ciudadanía durante el periodo que dure su encargo.