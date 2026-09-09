Nombran a Jaqueline Cruz nueva funcionaria del Poder Judicial

El OAJ la designó como la nueva titular de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión de Creación y Seguimiento de Órganos Jurisdiccionales

El Órgano de Administración Judicial (OAJ) designó este martes a Jaqueline Berenice Cruz Ángeles como nueva titular de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión de Creación y Seguimiento de Órganos Jurisdiccionales.

La designación fue oficializada con su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

De acuerdo con el OAJ, Cruz Ángeles cuenta con experiencia en distintos cargos administrativos, entre ellos oficial administrativa, jefa de departamento, subdirectora, directora de área, coordinadora y secretaria técnica en la Dirección General de Gestión Judicial.

El OAJ es la máxima autoridad administrativa del Poder Judicial de la Federación en sustitución del Consejo de la Judicatura Federal (CJF). Entre sus responsabilidades están la carrera judicial, la organización territorial y por materias de tribunales y juzgados, así como la elaboración y vigilancia del presupuesto.

También tiene facultades para reasignar adscripciones, cambiar sedes judiciales y expedir acuerdos generales. Además, debe garantizar la seguridad de juezas y jueces en casos relacionados con delincuencia organizada.

El órgano podrá concentrar asuntos relacionados con violaciones graves de derechos humanos cuando así lo requiera la Suprema Corte y estará a cargo de la Escuela Nacional de Formación Judicial y del Instituto Federal de Defensoría Pública.

Sus integrantes permanecerán seis años en el cargo, sin posibilidad de reelección, mientras que la presidencia será rotatoria cada dos años.