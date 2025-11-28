Nombran a Ernestina Godoy como titular interina de la FGR

Godoy ocupará de manera interina la Fiscalía Especial de Control Competencial mientras Senado y Ejecutivo designan al sucesor de Gertz Manero

Tras la renuncia de Alejandro Gertz Manero de su cargo como titular de la Fiscalía General de la República, Ernestina Godoy será quien la suceda como titular de la Fiscalía Especial de Control Competencial.

Esta decisión fue tomada en un ultimo acto en funciones de Gertz Manero como fiscal y luego de que la propia Godoy poresentara su renuncia como Consejera Jurídica Federal.

Tras esto, Godoy asumirá el cargo como encargada en lo que el Senado y el Ejecutivo designan al sucesor de Gertz Manero.

Tras el nombramiento de Ernestina y la firma del documento, a esta se le otorgarán los derechos, obligaciones y facultades inherentes al cargo.

Puede quedarse con el puesto

Después de que fuera elegida como encargada del despacho de la FGR mientras se designa al sucesor oficial de Gertz Manero, el abogado Jorge Nader Kuri afirmó que Godoy será la elegida por el Senado para ocupar el puesto.

“Sí, nada lo impide. Es más, participará y resultará electa por el Senado, con lo cual se convertirá en Fiscal General”, dijo el abogado.

¿Quién es Ernestina Godoy?

Ernestina Godoy Ramos nació en Ciudad de México el 17 de enero de 1954 y cuenta con una licenciatura en Derecho por la UNAM.

Su cercanía con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, la llevó a ocupar, desde el 1 de octubre de 2024, el puesto de consejera jurídica del Ejecutivo Federal.

Este lazo que mantiene con la mandataria ya tiene tiempo, pues se conocen desde los inicios de Morena.

Esta cercanía ha hecho que ocupe cargos de relevancia dentro de la administración de la llamada “4T”, tanto en la CDMX como en el gobierno federal.

¿Qué cargos ha ocupado?